Жорсткий нокаут коліном у щелепу: Мелотт ефектно вирубив Баклі на UFC Fight Night 291

У ніч на 18 жовтня канадський боєць Майк Мелотт влаштував справжнє шоу в головному поєдинку турніру UFC Fight Night 291. Представник Канади ефектно нокаутував американця Хоакіна Баклі, спіймавши суперника нищівним ударом коліном просто в щелепу.

Ключовий епізод стався в другому раунді. Мелотт дочекався моменту для контратаки та блискавично влучив коліном у голову Баклі.

Американець миттєво впав на канвас, а канадець кинувся добивати суперника серією ударів. Рефері довелося втрутитися, відтягнути Мелотта й зупинити поєдинок, зафіксувавши його дострокову перемогу.

Нокаут став одним із найяскравіших моментів вечора. Виступ Мелотта настільки вразив організаторів, що після завершення турніру він отримав бонус UFC за найкращий виступ вечора.

Для канадця ця перемога стала вже п'ятою поспіль у професійній кар'єрі. Загалом на його рахунку 15 перемог, дві поразки та одна нічия. Натомість для Баклі ситуація продовжує погіршуватися: американець зазнав третьої поспіль поразки в UFC.

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