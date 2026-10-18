Заради чемпіонського бою зголила волосся, але програла: 42-річна зірка ММА зазнала сенсаційної поразки в PFL

Американська бійчиня Ліз Кармуш пішла на радикальний крок заради чемпіонського поєдинку в PFL. 42-річна спортсменка була змушена зголити волосся безпосередньо перед офіційним зважуванням, щоб вкластися у ваговий ліміт. Однак навіть така жертва не допомогла їй здобути перемогу в титульному протистоянні.

Кармуш готувалася до реваншу з Дженою Бішоп за перший чемпіонський пояс організації в жіночій найлегшій вазі. Напередодні поєдинку американка з'явилася на офіційному зважуванні та показала рівно 125 фунтів — приблизно 56,7 кілограма. Це максимально допустима вага для титульного бою.

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Її суперниця виявилася трохи легшою: Бішоп зафіксувала на вагах 124,6 фунта, або близько 56,5 кілограма. Обидві спортсменки успішно пройшли процедуру та отримали допуск до п'ятираундового протистояння.

Щоб виконати вимоги вагового ліміту, Кармуш довелося пожертвувати своєю зачіскою просто перед зважуванням.

Втім, головна сенсація чекала на американку вже безпосередньо в клітці. У реванші за чемпіонський титул 42-річна Кармуш поступилася Джені Бішоп рішенням суддів. Таким чином, радикальна зміна іміджу заради допуску до поєдинку не допомогла досвідченій бійчині завершити вечір перемогою.

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