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Онофрійчук здобула срібло на етапі Кубку світу в Баку

Олександр Булава — 19 квітня 2025, 19:28
Онофрійчук здобула срібло на етапі Кубку світу в Баку
Таїсія Онофрійчук
Mariya Muzychenko | Sport photographer

Українка Таїсія Онофрійчук здобула срібло у багатоборстві на етапі Кубку світу з художньої гімнастики, який проходить в баку (Азербайджан).

16-річна гімнастка за сумою всіх вправ здобула 113,250 балів та програла переможниці – італійці Софії Раффаелі 0.150 балів. Бронза дісталася Стіляні Ніколовій із Болгарії.

Ще одна українка, Поліна Каріка, посіла 13-те місце.

Зазначимо, що для Онофрійчук це друга медаль Кубку світу з художньої гімнастики в багатоборстві.

Таїсія також відібралася в усі чотири окремі фінали турніру. Вона відібралася у змагання з обручем та булавами з другим результатом, з м’ячем – з восьмим, а зі стрічкою показала найкращий результат у кваліфікації.

Фінали з окремими снарядами відбудуться у неділю, 20 квітня.

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук отримала спеціальне визнання від Міжнародної федерації гімнастики.

Таїсія Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук

Онофрійчук кваліфікувалася до двох фіналів етапу Кубку світу в Баку
16-річна Онофрійчук отримала спеціальне визнання від Міжнародної федерації гімнастики
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