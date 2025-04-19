Онофрійчук здобула срібло на етапі Кубку світу в Баку

Українка Таїсія Онофрійчук здобула срібло у багатоборстві на етапі Кубку світу з художньої гімнастики, який проходить в баку (Азербайджан).

16-річна гімнастка за сумою всіх вправ здобула 113,250 балів та програла переможниці – італійці Софії Раффаелі 0.150 балів. Бронза дісталася Стіляні Ніколовій із Болгарії.

Ще одна українка, Поліна Каріка, посіла 13-те місце.

Зазначимо, що для Онофрійчук це друга медаль Кубку світу з художньої гімнастики в багатоборстві.

Таїсія також відібралася в усі чотири окремі фінали турніру. Вона відібралася у змагання з обручем та булавами з другим результатом, з м’ячем – з восьмим, а зі стрічкою показала найкращий результат у кваліфікації.

Фінали з окремими снарядами відбудуться у неділю, 20 квітня.

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук отримала спеціальне визнання від Міжнародної федерації гімнастики.