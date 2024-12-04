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Жіночий Євро-2024 з гандболу: стали відомі всі учасниці основного раунду турніру

Микита Павлів — 4 грудня 2024, 13:21
Жіночий Євро-2024 з гандболу: стали відомі всі учасниці основного раунду турніру
Жіноча збірна України з гандболу
Фото: Kampt-Sport

В основному раунді Євро-2024 зіграють 12 команд. Серед них немає збірної України: національна команда за результатами попереднього етапу турніру посіла останнє, четверте місце в групі F.

З кожного квартету попереднього раунду до основного етапу змагань пройшли по дві найкращі команди. Від групи F, в якому була збірна України, до наступного раунду потрапили команди Нідерландів та Німеччини.

До вашої уваги результати всіх груп на жіночому Євро-2024:

  • Група А: 1. Угорщина – 6 очок; 2. Швеція – 4 очки; 3. Північна Македонія – 1 очко; 4. Туреччина – 1 очко;

  • Група В: 1. Чорногорія – 6; 2. Румунія – 4; 3. Чехія – 2; 4. Сербія – 0;

  • Група С: 1. Франція – 6; 2. Польща – 4; 3. Іспанія – 2; 4. Португалія – 0;

  • Група D: 1. Данія – 6; 2. Швейцарія – 4; 3. Хорватія – 1; 4. Фарерські о-ви – 1;

  • Група Е: 1. Норвегія – 6; 2. Словенія – 4; 3. Австрія – 2; Словаччина – 0;

  • Група F: 1. Нідерланди – 6; 2. Німеччина – 4; 3. Ісландія – 2; Україна – 0.

В основному раунді команди будуть розділені на дві групи по шість команд. На цій стадії вони проведуть ще по чотири матчі – не можуть грати між собою збірні, які відіграли очний поєдинок у попередньому раунді.

До вашої уваги групи основного раунду:

Група 1

  1. Франція – 2 очки

  2. Угорщина – 2 очки

  3. Чорногорія – 2 очки

  4. Румунія – 0 очок

  5. Швеція – 0 очок

  6. Польща – 0 очок

Група 2

  1. Норвегія – 2

  2. Нідерланди – 2

  3. Данія – 2

  4. Швейцарія – 0

  5. Німеччина – 0

  6. Словенія – 0

Основний раунд триватиме до 11-го грудня. У плейоф вийдуть перші дві команди, а найкращі треті місця розіграють одну додаткову перепустку.

Нагадаємо, на попередньому етапі збірна України програла усі три матчі в квартеті. "Синьо-жовті" у першому турі програли збірній Німеччині, у другому національній команді Ісландії, а в третьому турі, який нічого вже не вирішував, ганебно поступились Нідерландам.

Євро-2024 Жіноча збірна України з гандболу

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