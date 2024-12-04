Жіночий Євро-2024 з гандболу: стали відомі всі учасниці основного раунду турніру
В основному раунді Євро-2024 зіграють 12 команд. Серед них немає збірної України: національна команда за результатами попереднього етапу турніру посіла останнє, четверте місце в групі F.
З кожного квартету попереднього раунду до основного етапу змагань пройшли по дві найкращі команди. Від групи F, в якому була збірна України, до наступного раунду потрапили команди Нідерландів та Німеччини.
До вашої уваги результати всіх груп на жіночому Євро-2024:
Група А: 1. Угорщина – 6 очок; 2. Швеція – 4 очки; 3. Північна Македонія – 1 очко; 4. Туреччина – 1 очко;
Група В: 1. Чорногорія – 6; 2. Румунія – 4; 3. Чехія – 2; 4. Сербія – 0;
Група С: 1. Франція – 6; 2. Польща – 4; 3. Іспанія – 2; 4. Португалія – 0;
Група D: 1. Данія – 6; 2. Швейцарія – 4; 3. Хорватія – 1; 4. Фарерські о-ви – 1;
Група Е: 1. Норвегія – 6; 2. Словенія – 4; 3. Австрія – 2; Словаччина – 0;
Група F: 1. Нідерланди – 6; 2. Німеччина – 4; 3. Ісландія – 2; Україна – 0.
В основному раунді команди будуть розділені на дві групи по шість команд. На цій стадії вони проведуть ще по чотири матчі – не можуть грати між собою збірні, які відіграли очний поєдинок у попередньому раунді.
До вашої уваги групи основного раунду:
Група 1
Франція – 2 очки
Угорщина – 2 очки
Чорногорія – 2 очки
Румунія – 0 очок
Швеція – 0 очок
Польща – 0 очок
Група 2
Норвегія – 2
Нідерланди – 2
Данія – 2
Швейцарія – 0
Німеччина – 0
Словенія – 0
Основний раунд триватиме до 11-го грудня. У плейоф вийдуть перші дві команди, а найкращі треті місця розіграють одну додаткову перепустку.
Нагадаємо, на попередньому етапі збірна України програла усі три матчі в квартеті. "Синьо-жовті" у першому турі програли збірній Німеччині, у другому національній команді Ісландії, а в третьому турі, який нічого вже не вирішував, ганебно поступились Нідерландам.