Жіночий Євро-2024 з гандболу: стали відомі всі учасниці основного раунду турніру

В основному раунді Євро-2024 зіграють 12 команд. Серед них немає збірної України: національна команда за результатами попереднього етапу турніру посіла останнє, четверте місце в групі F.

З кожного квартету попереднього раунду до основного етапу змагань пройшли по дві найкращі команди. Від групи F, в якому була збірна України, до наступного раунду потрапили команди Нідерландів та Німеччини.

До вашої уваги результати всіх груп на жіночому Євро-2024:

Група А: 1. Угорщина – 6 очок; 2. Швеція – 4 очки; 3. Північна Македонія – 1 очко; 4. Туреччина – 1 очко;

Група В: 1. Чорногорія – 6; 2. Румунія – 4; 3. Чехія – 2; 4. Сербія – 0;

Група С: 1. Франція – 6; 2. Польща – 4; 3. Іспанія – 2; 4. Португалія – 0;

Група D: 1. Данія – 6; 2. Швейцарія – 4; 3. Хорватія – 1; 4. Фарерські о-ви – 1;

Група Е: 1. Норвегія – 6; 2. Словенія – 4; 3. Австрія – 2; Словаччина – 0;

Група F: 1. Нідерланди – 6; 2. Німеччина – 4; 3. Ісландія – 2; Україна – 0.

В основному раунді команди будуть розділені на дві групи по шість команд. На цій стадії вони проведуть ще по чотири матчі – не можуть грати між собою збірні, які відіграли очний поєдинок у попередньому раунді.

До вашої уваги групи основного раунду:

Група 1

Франція – 2 очки Угорщина – 2 очки Чорногорія – 2 очки Румунія – 0 очок Швеція – 0 очок Польща – 0 очок

Група 2

Норвегія – 2 Нідерланди – 2 Данія – 2 Швейцарія – 0 Німеччина – 0 Словенія – 0

Основний раунд триватиме до 11-го грудня. У плейоф вийдуть перші дві команди, а найкращі треті місця розіграють одну додаткову перепустку.

Нагадаємо, на попередньому етапі збірна України програла усі три матчі в квартеті. "Синьо-жовті" у першому турі програли збірній Німеччині, у другому національній команді Ісландії, а в третьому турі, який нічого вже не вирішував, ганебно поступились Нідерландам.