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Жіноча збірна України програла Ісландії у 2 турі на ЧЄ-2024 з гандболу

Олексій Мурзак — 1 грудня 2024, 23:07
Жіноча збірна України програла Ісландії у 2 турі на ЧЄ-2024 з гандболу
ФГУ

Сьогодні, 1 грудня, збірна України зіграла свій другий матч на чемпіонаті Європи з гандболу, який триває в Австрії.

"Синьо-жовті" зазнали другої поспіль поразки, поступившись збірній Ісландії з рахунком 24:27.

У 1 турі українки програли німкеням (17:30). Наразі наша команда займає останню сходинку в турнірній таблиці. У наступному турі збірна України зіграє проти Нідерландів, однак навіть у разі перемоги шанси на плейоф вже втрачені.

У паралельному матчі групи Нідерланди переграли Німеччину.

Чемпіонат Європи-2024 з гандболу
Жінки, 2-й тур, 1 грудня
Група F

Ісландія – Україна 27:24 (16:9)

Нагадаємо, збірна України повернулася до європейської гандбольної еліти через 10 років та чотири чемпіонати. Після Євро-2014 наша команда пропустила турніри 2016, 2018, 2020 та 2022 років.

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