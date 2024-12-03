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Жіноча збірна України зазнала найбільшої поразки в історії на ЧЄ-2024

Олександр Булава — 3 грудня 2024, 20:29
Жіноча збірна України зазнала найбільшої поразки в історії на ЧЄ-2024
ФГУ

Сьогодні, 3 грудня, збірна України зіграла свій третій матч на чемпіонаті Європи з гандболу, який триває в Австрії.

"Синьо-жовті" програли збірній Нідерландам з рахунком 23:43.

Зазначимо, що для національної команди це рекордна поразка у фінальних частинах чемпіонату Європи. До цього найбільшою було -15 від Югославії у 2002 році.

Перед матчем національна команда втратила шанси на вихід в основний раунд Євро, адже у 1 турі поступилась Німеччині, а у другому програла Ісландії.

Чемпіонат Європи-2024 з гандболу
Жінки, 3-й тур, 3 грудня
Група F

Україна – Нідерланди 23:43 (12:24)

Нагадаємо, збірна України повернулася до європейської гандбольної еліти через 10 років та чотири чемпіонати. Після Євро-2014 наша команда пропустила турніри 2016, 2018, 2020 та 2022 років.

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