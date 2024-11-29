Жіноча збірна України програла Німеччині у 1 турі на ЧЄ-2024 з гандболу

Жіноча збірна України програла Німеччині у першому матчі на чемпіонаті Європи з гандболу.

Зустріч завершилася з рахунком 17:30.

Це вже третя поразка українок від німкень у межах циклу Євро-2024.

"Синьо-жовті" займають останню сходинку в турнірній таблиці після першого туру. У паралельному матчі нашої групи збірна Ісландії програла Нідерландам.

Чемпіонат Європи-2024 з гандболу

Жінки, 1-й тур

Україна – Німеччина 17:30 (9:15)

Наступний матч наша команда зіграє проти Ісландії. Зустріч відбудеться 1 грудня о 21:30.

Збірна України повернулася до європейської гандбольної еліти через 10 років та чотири чемпіонати. Після Євро-2014 наша команда пропустила турніри 2016, 2018, 2020 та 2022 років.