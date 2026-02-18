Ми будемо реагувати: Зеленський розкритикував допуск росіян та білорусів під власними прапорами до Паралімпіади-2026

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення організаторів Паралімпійських ігор 2026 допустити росіян та білорусів до змагань під власними прапорами.

Про це він сказав під час інтерв'ю британському журналісту Пірсу Морґану.

Президент зазначив, що українська сторона відреагує на це "ганебне та несправедливе рішення".

"Я не можу сказати, що це про гроші, бо не знаю. Але це абсолютно брудне рішення, яке не можна поважати. Воно жахливе, несправедливе і не відповідає європейським цінностям. Це несправедливе рішення, і ми будемо реагувати на нього. Це приблизно так, як розвивалася російська агресія: повзуча окупація – Крим, ніхто не відповів, згодом Донбас, ніхто не відповів, згодом – повномасштабне вторгнення. Крок за кроком, російський спосіб життя. Так само і з Олімпійськими іграми", – сказав Зеленський.

Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня. Раніше Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь на Паралімпіаді-2026 10 спортсменів із Росії та Білорусі.

У вересні 2024 року МПК повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії. Російські спортсмени отримали шість місць, білоруські – чотири.

Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках росіяни не виступали під власним прапором через державну програму боротьби з допінгом та події після вторгнення Росії в Україну.