Зеленський запровадив санкції проти олімпійських чемпіонів Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти ще п'яти людей. Серед них – колишній олімпійські чемпіони з Росії, які є пропагандистами та підтримують війну проти України: Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі.

Про це йдеться на сайті президента України.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Поздняков – колишній фехтувальник, який вигравав "золото" Олімпійських ігор у 1992 (командна шабля), 1996 (шабля, командна шабля), 2000 (командна шабля). З 2018 по 2024 був президентом Олімпійського комітету РФ.

Маміашвілі народився в місті Конотоп, Сумська область. Колишній борець греко-римського стилю вигравав золото Сеула-1988 (у ваговій категорії до 82 кг). Є президентом Федерації спортивної боротьби Росії.

Зазначимо, що ще в травні 2024-го Україна надіслала лист Міжнародному олімпійському комітету із закликом застосувати санкції до Маміашвілі.

У квітні минулого року під час чемпіонату Європи Маміашвілі ледь не побився з росіянином Черменом Валієвим, який виступав під прапором Албанії.

Також санкції запроваджені проти Андрія Богдана (ексочільника Офісу президента), Богдана Пукіша (українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного ексдепутата Віктора Медведчука) та Алана Кірюхіна (російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій).