Від олімпійських нагород до сімейного щастя: Михайло Романчук закриває спортивну епоху

Український плавець Михайло Романчук завершив кар'єру. Ця новина точно мала з'явитися пізніше, аніж у січні 2026-го, коли спортсмену ще не виповнилося навіть 30 років. З ранніх років він демонстрував, що здатен стати олімпійським чемпіоном, та все ж зробити це так і не зміг. Хоча під час Олімпійських ігор 2028 йому буде лише 32...

Утім, назвати його кар'єру невдалою – язик, ясна річ, не повернеться. Дві медалі Ігор-2020 у Токіо (срібна та бронзова), чотири нагороди чемпіонатів світу, шість титулів чемпіона Європи – лише найгучніша частина здобутків талановитого спортсмена. Він – один із двох українських олімпійських мультимедалістів у плаванні.

Більше нагород здобула лише Яна Клочкова, яка зіпсувала свою репутацію, ніяк не засудивши російське воєнне вторгнення в Україну та залишившись жити на окупованій території.

На відміну від Клочкової, Михайло Романчук має бездоганну репутацію – у його проукраїнській позиції немає сумнівів. Та й на відміну від своєї дружини Марини Бех-Романчук, яка минулого року отримала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, жодних проблем із забороненими препаратами в нього не було.

І його кар'єра цілком могла стати ще успішнішою, якби не хвороба, через яку він не виступив на 1500-метрівці у Парижі-2024 після проваленої кваліфікації на дистанції 800 метрів. Та все ж саме Олімпіада у Токіо-2020 була піком Романчука – після цього його результати йшли на спад, а останні півтора року він взагалі не виступав.

Вочевидь, рішення про завершення кар'єри було добре обдумане, адже ще минулого року Михайло був обраний віцепрезидентом Федерації плавання України та став Європейським молодим олімпійським послом на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Про те, що завершити кар'єру вирішив не миттєво, Романчук підтвердив сам на сьогоднішній пресконференції:

"Коли вирішив закінчити кар'єру? Це не було миттєво. Був довгий період, коли я обдумував і все ж це прийшло до логічного завершення. Чи є ймовірність повернення? Ні, після такої пресконференції ні. Це треба збирати ще одну конференцію, що я повертаюся, писати в антидопінговий комітет, щоб мене тестували. Ні, все, закінчили, гарно закінчили – продовжуємо далі працювати", – розповів Романчук.

Вочевидь, тепер Михайло сконцентрується на особистому житті: незабаром вони з Мариною Бех-Романчук вперше стануть батьками – пара чекає на дівчинку. Та й "стартова" посада віцепрезидента ФПУ разом з успішною кар'єрою дають гарні перспективи реалізації після завершення кар'єри атлета.

Під час оголошення про відхід на "спортивну пенсію" Романчук зазначив, що його нова мета – щоб наступна олімпійська медаль прийшла в Україну значно раніше, ніж через 17 років, як це було після Яни Клочкової. Аби зробити це більш реальним, Михайло навіть відкрив у Хмельницькому академію. Будемо сподіватися, що дана мета, на відміну від особистого золота Ігор, буде втілена у життя.