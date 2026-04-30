Президент України Зеленський ввів санкції проти синів Лукашенка

Президент України Володимир Зеленський підписав санкційний пакет проти білоруських осіб, наближених до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

До санкційного списку потрапили двоє синів Лукашенка – Віктор та Дмитро. Вони займаються постачанням товарів подвійного призначення та реекспортом через територію Білорусі.

Віктор Лукашенко з 2021 року обіймає посаду президента Національного олімпійського комітету, змінивши на ній свого батька.

Дмитро Лукашенко також входить до складу НОК Білорусі та є головою центральної ради білоруського республіканського державно-громадського об'єднання "Президентський спортивний клуб".

Раніше Зеленський запровадив санкції щодо 10 російських паралімпійців, які брали участь в агресії проти України.