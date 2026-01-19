Українська правда
Чемпіон Плавання

Романчук оголосив про завершення кар'єри

Сергій Шаховець — 19 січня 2026, 13:50
Михайло Романчук
Getty Images

Дворазовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри спортсмена.

Про це 29-річний плавець повідомив на офіційній пресконференції.

Останнім стартом у кар'єрі Романчука були Олімпійські ігри 2024 у Парижі, на яких він провалив кваліфікацію на дистанції 800 метрів вільним стилем, після чого знявся з 1500-метрівки через хворобу.

Нагадаємо, Михайло Романчук здобув срібну та бронзову нагороди на Олімпіаді-2020 у Токіо (1500 і 800 метрів вільним стилем відповідно).

Зазначимо, що Романчук є одним з двох українських олімпійських мультимедалістів у плаванні. Найуспішнішою залишається Яна Клочкова, у доробку якої п'ять нагород.

У 2025 році Михайла Романчука обрали віцепрезидентом Федерації плавання України. Також він став Європейським молодим олімпійським послом на ЄЮОФ-2025.

