Зеленський запровадив санкції проти 10 російських паралімпійців, які воювали проти України
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції до десяти російських паралімпійців.
Відповідний документ був опублікований на сайті Президента України.
До санкційного списку потрапили російські військові, які брали участь в агресії проти України. Серед них є офіцери ворожої армії, а також колишні громадяни України – Костенко та Шинкар.
Перелік підсанкційних російських паралімпійців
- Микола Бондаренко – майстер спорту Росії зі стрільби з лука (клас стоячи), учасник війни в Україні.
- Антон Бушмакін – морський піхотинець, сапер, член збірної Росії з веслування на байдарках і каное.
- Рінат Васильєв – пауерліфтер, військовослужбовець, учасник війни проти України, член паралімпійської збірної Москви.
- Циден Генінов – лейтенант ЗС РФ, брав участь у наступі на Київщину, дворазовий чемпіон світу зі стрільби з лука серед військових на турнірах під егідою Міжнародної ради військового спорту.
- Денис Ішбулатов – підполковник російської армії, параспортсмен‑стрілець, учасник війни проти України.
- Ростислав Костенко – доброволець у війні проти України, член резервного складу російської національної паралімпійської команди з фехтування на візках.
- Рустам Сайфуллін – полковник російської армії, військовий інженер, параспортсмен, учасник бойових дій у Чечні, Сирії та Грузії; у 2022 році отримав звання "Герой РФ".
- Руслан Устюжин – десантник, волейболіст сидячи, капітан московської команди зі складу учасників війни проти України, член збірної з адаптивних видів спорту.
- Владислав Шинкар – фехтувальник на візках, уродженець Донецька, колишній заступник командира угруповання "Восток", втратив обидві ноги під час спроби окупувати Донецький аеропорт у 2015 році.
- Іван Ширяєв – командир мотострілецького відділення, брав участь у боях за Бахмут, член резервного складу російської збірної з парасноуборду.
Нагадаємо, що президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс висловив готовність допустити російських солдатів, які отримали поранення під час війни, до участі в Паралімпійських іграх.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський позбавив Сергія Бубку та Яну Клочкову виплати державних стипендій.