Зеленський запровадив санкції проти 10 російських паралімпійців, які воювали проти України

Сергій Шаховець — 15 березня 2026, 18:15
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції до десяти російських паралімпійців.

Відповідний документ був опублікований на сайті Президента України.

До санкційного списку потрапили російські військові, які брали участь в агресії проти України. Серед них є офіцери ворожої армії, а також колишні громадяни України – Костенко та Шинкар.

Перелік підсанкційних російських паралімпійців

  • Микола Бондаренко – майстер спорту Росії зі стрільби з лука (клас стоячи), учасник війни в Україні.
  • Антон Бушмакін – морський піхотинець, сапер, член збірної Росії з веслування на байдарках і каное.
  • Рінат Васильєв – пауерліфтер, військовослужбовець, учасник війни проти України, член паралімпійської збірної Москви.
  • Циден Генінов – лейтенант ЗС РФ, брав участь у наступі на Київщину, дворазовий чемпіон світу зі стрільби з лука серед військових на турнірах під егідою Міжнародної ради військового спорту.
  • Денис Ішбулатов – підполковник російської армії, параспортсмен‑стрілець, учасник війни проти України.
  • Ростислав Костенко – доброволець у війні проти України, член резервного складу російської національної паралімпійської команди з фехтування на візках.
  • Рустам Сайфуллін – полковник російської армії, військовий інженер, параспортсмен, учасник бойових дій у Чечні, Сирії та Грузії; у 2022 році отримав звання "Герой РФ".
  • Руслан Устюжин – десантник, волейболіст сидячи, капітан московської команди зі складу учасників війни проти України, член збірної з адаптивних видів спорту.
  • Владислав Шинкар – фехтувальник на візках, уродженець Донецька, колишній заступник командира угруповання "Восток", втратив обидві ноги під час спроби окупувати Донецький аеропорт у 2015 році.
  • Іван Ширяєв – командир мотострілецького відділення, брав участь у боях за Бахмут, член резервного складу російської збірної з парасноуборду.

Нагадаємо, що президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс висловив готовність допустити російських солдатів, які отримали поранення під час війни, до участі в Паралімпійських іграх.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський позбавив Сергія Бубку та Яну Клочкову виплати державних стипендій.

Чемпіонка Паралімпіади зізналася, що була зґвалтована за два тижні до здобуття "золота"
Зіркового паралімпійця дискваліфікували за сексуальне насильство над товаришем по команді
Зіпсував Сочі Путіну, піднялася після падіння, підкорив Пекін: найтитулованіші українські зимові паралімпійці
Росія та Білорусь не виступатимуть на Паралімпійських іграх-2026
Без рук, але з золотом: 18-річна індійка шокувала світ на парачемпіонаті зі стрільби з лука

