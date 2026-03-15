Зеленський запровадив санкції проти 10 російських паралімпійців, які воювали проти України

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції до десяти російських паралімпійців.

Відповідний документ був опублікований на сайті Президента України.

До санкційного списку потрапили російські військові, які брали участь в агресії проти України. Серед них є офіцери ворожої армії, а також колишні громадяни України – Костенко та Шинкар.

Перелік підсанкційних російських паралімпійців

Микола Бондаренко – майстер спорту Росії зі стрільби з лука (клас стоячи), учасник війни в Україні.

Антон Бушмакін – морський піхотинець, сапер, член збірної Росії з веслування на байдарках і каное.

Рінат Васильєв – пауерліфтер, військовослужбовець, учасник війни проти України, член паралімпійської збірної Москви.

Циден Генінов – лейтенант ЗС РФ, брав участь у наступі на Київщину, дворазовий чемпіон світу зі стрільби з лука серед військових на турнірах під егідою Міжнародної ради військового спорту.

Денис Ішбулатов – підполковник російської армії, параспортсмен‑стрілець, учасник війни проти України.

Ростислав Костенко – доброволець у війні проти України, член резервного складу російської національної паралімпійської команди з фехтування на візках.

Рустам Сайфуллін – полковник російської армії, військовий інженер, параспортсмен, учасник бойових дій у Чечні, Сирії та Грузії; у 2022 році отримав звання "Герой РФ".

Руслан Устюжин – десантник, волейболіст сидячи, капітан московської команди зі складу учасників війни проти України, член збірної з адаптивних видів спорту.

Владислав Шинкар – фехтувальник на візках, уродженець Донецька, колишній заступник командира угруповання "Восток", втратив обидві ноги під час спроби окупувати Донецький аеропорт у 2015 році.

Іван Ширяєв – командир мотострілецького відділення, брав участь у боях за Бахмут, член резервного складу російської збірної з парасноуборду.

Нагадаємо, що президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс висловив готовність допустити російських солдатів, які отримали поранення під час війни, до участі в Паралімпійських іграх.

