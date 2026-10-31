Юнацькі Олімпійські ігри-2026 у Дакарі: історичний дебют Африки та медальні амбіції України

Усі великі спортсмени колись були дітьми та підлітками. Інакше не буває. Така природа життєвого та спортивного шляху.

31 жовтня – 13 листопада 2026 року Сенегал прийматиме IV літні Юнацькі Олімпійські ігри. Саме тут матимуть змогу заявити про себе ті, хто прийшов у спорт ще в дошкільному віці або занурився в щоденну тренувальну рутину з перших класів школи.

Дакар стане центром світового юнацького спорту, де, можливо, здобудуть свої перші вагомі міжнародні нагороди майбутні наступники Ярослави Магучіх, Армана Дюплантіса, Джанмарко Тамбері та інших зірок світового спорту.

Україну на африканському континенті представлять 38 спортсменів у 14 видах спорту. Для молодих атлетів це можливість заявити про себе на міжнародній арені, а для всього олімпійського руху – історична подія, адже вперше змагання такого рівня відбудуться в Африці.

До слова, невдовзі африканська країна вперше прийматиме й дорослий чемпіонат світу з легкої атлетики. Таку честь здобула Кенія.

Історія турніру

Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ) – міжнародні комплексні змагання для спортсменів віком від 14 до 18 років, започатковані Міжнародним олімпійським комітетом у 2007 році. Головна ідея турніру полягає не лише у визначенні найсильніших, а й у поєднанні спорту з культурним обміном, освітою та популяризацією олімпійських цінностей.

Перші літні ЮОІ відбулися 2010 року в Сінгапурі. У 2014-му естафету прийняв китайський Нанкін, а у 2018-му – аргентинський Буенос-Айрес. Наступний турнір мав відбутися в Дакарі ще 2022 року, проте через пандемію COVID-19 його перенесли на чотири роки.

Як бачимо, жодного разу проведення літніх Юнацьких Олімпійських ігор не довіряли європейським містам. Показово, що й серед претендентів на проведення ЮОІ-2030 не було представників Старого Світу. За право прийняти змагання боролися Асунсьйон (Парагвай), Бангкок (Таїланд) та Сантьяго (Чилі).

Однак у травні цього року президентка МОК Кірсті Ковентрі заявила про масштабну реструктуризацію. Її мета – переосмислити цінність молодіжного спорту, скоротити операційні витрати, оптимізувати олімпійську програму та зробити Ігри привабливішими для сучасної аудиторії. Тож доля Юнацьких Олімпійських ігор поки що невизначина.

На юнацькому рівні вже не раз заявляли про себе майбутні зірки світового спорту. Наприклад, на дебютному турнірі в Сінгапурі справжній фурор у плаванні спричинив представник Південно-Африканської Республіки Чад Ле Кло, який здобув п'ять нагород: одну золоту, три срібні та одну бронзову.

Chad le Clos had grown up idolising Michael Phelps. At London 2012, he found himself racing him for the Olympic gold. 🥇🏊‍♂️ https://t.co/PHOWIRjmJx — Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) September 9, 2026

Уже за два роки на Олімпійських іграх у Лондоні Ле Кло став чемпіоном на дистанції 200 метрів батерфляєм. У фінальному запливі він випередив самого Майкла Фелпса на 0,05 секунди.

У Сінгапурі також заявила про себе австралійська плавчиня Емма Маккеон, яка здобула золоту нагороду. Згодом вона стане однією з найтитулованіших спортсменок в історії плавання – шестиразовою олімпійською чемпіонкою.

Чемпіоном Нанкіна-2014 став і один із найкращих спринтерів сучасності Ноа Лайлз. У настільному тенісі на домашньому турнірі тріумфував представник Китаю Фань Чженьдун. Згодом він здобуде "срібло" Олімпіади в Токіо, а в Парижі-2024 нарешті підніметься на найвищу сходинку п'єдесталу.

А ось у Буенос-Айресі-2018 однією з головних героїнь стала українка Ярослава Магучіх. Майбутня олімпійська чемпіонка домінувала у секторі для стрибків у висоту та впевнено здобула золоту нагороду.

Про інші успіхи українців на попередніх Юнацьких Олімпійських іграх згадаємо трохи пізніше.

Україна на ЮОІ-2026: склад команди, головні надії та потенційні медалісти

Тепер детальніше зупинимося на тих, хто захищатиме український прапор у Дакарі. Змагання відбуватимуться не лише в столиці Сенегалу, а й у Діамніадіо та курортному місті Салі. Загалом організатори підготували вісім спортивних локацій.

Збірна України вирушає на турнір у складі 38 спортсменів – 11 хлопців та 27 дівчат. Наші атлети представлятимуть країну в 14 видах спорту. Найбільше представництво матимемо у футзалі (дівоча команда), пляжній боротьбі та легкій атлетиці.

Повний склад збірної України:

Бадмінтон: Варвара Попережай.

Варвара Попережай. Баскетбол 3х3: Марія Гулямова.

Марія Гулямова. Брейкінг: Ніколь Джурик.

Ніколь Джурик. Бокс: Поліна Ковера, Євангеліна Петрук.

Поліна Ковера, Євангеліна Петрук. Велоспорт (шосе): Дмитро Старовойтов, Анастасія Сатурова.

Дмитро Старовойтов, Анастасія Сатурова. Прибережне веслування: Микола Томчай, Вікторія Радченко.

Микола Томчай, Вікторія Радченко. Спортивна гімнастика: Максим Борисов, Яна Проценко.

Максим Борисов, Яна Проценко. Дзюдо: Хазар Гейдаров.

Хазар Гейдаров. Легка атлетика: Віталій Тарасюк, Дарина Козка, Міланія Кохан, Анастасія Ковальчук.

Віталій Тарасюк, Дарина Козка, Міланія Кохан, Анастасія Ковальчук. Плавання: Кирило Малесик, Таїсія Ларіонова.

Кирило Малесик, Таїсія Ларіонова. Пляжна боротьба: Дмитро Головенко, Микита Кузьменко, Тимур Малішевський, Кіріл Нагірний, Ірина Бухтіна.

Дмитро Головенко, Микита Кузьменко, Тимур Малішевський, Кіріл Нагірний, Ірина Бухтіна. Ушу: Нікіта Кучерук.

Нікіта Кучерук. Фехтування: Аліна Дмитрук.

Аліна Дмитрук. Футзал: Аделіна Власенко, Аліна Гордієнко, Кіра Гуленко, Евеліна Завгородня, Ангеліна Запорожець, Маргарита Ручка, Поліна Серих, Оксана Шевчук, Єва Щавінська, Валерія Юхновець.

Хто може принести Україні медаль?

Безумовно, кожен представник нашої команди має можливість заявити про себе та поборотися за нагороди. Водночас є кілька спортсменів, до виступів яких варто прикувати особливу увагу.

Фехтувальниця Аліна Дмитрук – без перебільшення, одна з найцікавіших постатей української команди. Шпажистка має надзвичайно солідний для свого віку міжнародний доробок: командне золото юніорського чемпіонату світу-2025, "срібло" чемпіонату світу серед кадеток-2025, "бронзу" ЧС-2026, а також шість титулів чемпіонки Європи серед кадеток та юніорок.

З огляду на ці результати саме Дмитрук можна вважати однією з найперспективніших претенденток України на нагороду найвищого ґатунку.

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Серйозні очікування пов'язані й із пляжною боротьбою. Україну в цій дисципліні представлятимуть одразу п'ятеро спортсменів: Дмитро Головенко, Микита Кузьменко, Тимур Малішевський, Кіріл Нагірний та Ірина Бухтіна. Це найбільше представництво України серед індивідуальних дисциплін.

Ба більше, п'ять здобутих ліцензій – найкращий показник серед усіх країн, представлених у цьому виді спорту.

Не варто оминати увагою й легку атлетику. Українські кольори захищатимуть Віталій Тарасюк, Дарина Козка, Міланія Кохан та Анастасія Ковальчук.

Для Міланії Кохан ці змагання матимуть особливе значення. Є на кого рівнятися: її старший брат Михайло Кохан свого часу також виступав на Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі-2018, звідки повернувся із золотою медаллю.

"Вона знає, що треба робити. Тренувалась, щоб щось виграти. Побажаємо їй успіху. Там конкурентки з Китаю, тому доведеться поборотися", – розповідав кілька днів тому Михайло в коментарі Суспільне Спорт.

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Прапороносцями збірної України на церемонії відкриття стануть Хазар Гейдаров та Вікторія Радченко.

Гейдаров – чемпіон Європи серед кадетів-2026 та переможець Європейського юнацького олімпійського фестивалю-2025. Радченко має досвід виступів на чемпіонатах світу та Європи серед юніорів U19, а також є призеркою чемпіонатів України серед юніорів U19 та молоді U23. Тобто вже має досвід боротьби з конкурентками, які старші за неї.

Хазар Гейдаров і Вікторія Радченко https://www.facebook.com/olympicua

Успіхи України на попередніх ЮОІ

Ярослава Магучіх та Михайло Кохан – далеко не єдині українські спортсмени, які здобували золоті нагороди на Юнацьких Олімпійських іграх.

Переможцями змагань у різні роки ставали також веслувальниця Людмила Лузан, плавці Михайло Романчук та Андрій Говоров, стрибунка у висоту Юлія Левченко й тенісистка Ангеліна Калініна.

https://www.facebook.com/olympicua

Особливо цікава історія Сергія Куліша, який представляв Україну в кульовій стрільбі. На дебютних Юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі він здобув бронзову нагороду, а вже на дорослому рівні став дворазовим срібним призером Олімпіад – у Ріо-де-Жанейро-2016 та Парижі-2024.

Загалом українські спортсмени успішно виступали на попередніх літніх Юнацьких Олімпійських іграх. У скарбничці нашої країни – 87 нагород: 26 золотих, 26 срібних та 35 бронзових.

Щоправда, якщо подивитися на результати в розрізі окремих турнірів, можна помітити тенденцію до поступового зниження медальної результативності української команди.

Головні зірки та види дисциплін

Дакар збере не лише перспективних юних спортсменів, а й представників країн із потужними олімпійськими традиціями. Серед учасників, за якими варто стежити, – британці Мохаммед Белбуаб, перший номер європейського кадетського рейтингу у фехтуванні, та Раджві Параб, чемпіонка Європи U17 з бадмінтону.

Окрему увагу привертає команда олімпійських біженців. Вперше в історії Юнацьких Олімпійських ігор вона буде представлена шістьма атлетами. Серед них – легкоатлети Клемент Нійомугоза, Флоренс Масумбе, Ньятаба Гатлот та Рашид Рошен, які виступатимуть на дистанціях 200 та 800 метрів.

Водночас важливими гостями Ігор стануть і зірки світового спорту, запрошені як почесні наставники. Серед них – бразильська скейтбордистка Райсса Леал, алжирська гімнастка Кайлія Немур, французька дзюдоїстка Кларісс Агбеньєну та американський боксер Річард Торрес-молодший.

Їхня роль полягатиме не лише в урочистій присутності на змаганнях. Легенди спорту ділитимуться досвідом із молодим поколінням та надихатимуть їх на нові звершення.

Види спорту на Юнацьких Олімпійських іграх-2026: бадмінтон,баскетбол 3х3, брейкінг, бейсбол, бокс, велоспорт (шосе), прибережне веслування, спортивна гімнастика, дзюдо, кінний спорт, легка атлетика (різні види), плавання (різні види), пляжна боротьба, пляжний волейбол, регбі-7, скейтбордин, настільний теніс, ушу, тріатлон, фехтування та футзал.

Де дивитися Юнацькі Олімпійські ігри-2026

В Україні прямі трансляції Юнацьких Олімпійських ігор можна буде переглянути на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Міжнародні трансляції також будуть доступні на платформах Olympics.com та Olympic Channel. За інформацією організаторів, змагання можна буде дивитися в усьому світі без територіальних обмежень, з англомовним коментарем.