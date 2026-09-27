Мрія є: легендарна лижниця хоче взяти участь у літніх Олімпійськиї іграх

Чотириразова олімпійська чемпіонка з лижних гонок Тереза Йогауг хоче виступити на літніх Олімпійських іграх.

Про це повідомляє VG.

38-річна норвежка має бажання взяти участь у марафоні. Відповідну заяву вона зробила після Копенгагенському напівмарафону.

"Мені хочеться спробувати свої сили в марафоні, і з тим результатом, який я показала в Копенгагені, цілком реально виконати олімпійський норматив на цій дистанції. Звичайно, було б неймовірно круто взяти участь у літніх Олімпійських іграх. Водночас має збігтися дуже багато факторів, щоб це взагалі стало можливим. Але так, мрія є", – сказала Йогауг.

Зазначимо, що титулована спортсменка пробігла 21,1 км за 1 годину 8 хвилин і 43 секунди. Вона стала найкращою серед європейських бігунок у цьому забігу.

Тереза першу перемогу на ОІ здобула у 2010 році. Ще три "золота" вона виборола в Пекіні-2022.

Нагадаємо, що напередодні Емільєн Жаклен остаточно вирішив не виступати в новому біатлонному сезоні. Олімпійський чемпіон повністю сфокусується на велоспорті.