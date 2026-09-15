Чемпіонат світу з легкої атлетики вперше пройде в Африці: Кенія прийме ЧС-2029, а Німеччина – ЧС-2031

Чемпіонати світу з легкої атлетики 2029 року та 2031 року будуть приймати міста Кенії та Німеччини – Найробі та Мюнхен відповідно. Це буде перший випадок в історії, коли світова першість відбуватиметься на африканському континенті.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Таке рішення було ухвалено під час 242-го засідання Всесвітньої ради з легкої атлетики в Будапешті.

"Нам пощастило отримати чотири видатні заявки на проведення чемпіонатів у 2029 та 2031 роках, і для Ради це було нелегке рішення. Якість, амбіції та відданість, продемонстровані всіма чотирма кандидатами, підкреслюють силу та глобальну привабливість чемпіонатів світу з легкої атлетики. Сьогоднішнім рішенням Ради ми продовжуємо виконувати нашу місію щодо розвитку легкої атлетики у всьому світі, проводячи наступні три чемпіонати світу з легкої атлетики в Азії, Африці та Європі", – зазначив президент World Athletics Себастьян Коу.

Зауважимо, що до цього Кенія мала досвід організації юніорських чемпіонатів світу та різних міжнародних етапів, проте майбутня світова першість 2029 року стане першою для цієї країни, так і для всієї Африки.

Ця країна подала заявку на прийняття турніру ще у 2025 році, проте тоді у підсумку його провела на своїх територіях Японія. Як зазначається, з того часу була побудована краща інфраструктура в столиці Кенії, завдяки чому у цей раз вибір припав на цю країну.

Змагання проходитимуть на стадіоні "Касарані". За опитуваннями World Athletics, близько 68 відсотків населення Кенії виявляють високий інтерес до змагань з легкої атлетики.

Водночас для Німеччини це вже буде третій чемпіонат світу. Востаннє тут була світова першість з легкої атлетики ще у 2009 році в Берліні. Змагання ЧС-2031 проходитимуть на Олімпійському стадіоні.

Варти зазначити, що наступну світову першість 2027 року прийматиме китайський Пекін протягом 10-19 вересня. Точні дати ЧС-2029 та ЧС-2031 ще узгоджуються, проте організатори стверджують, що ці змагання також проводитимуться у вересні.

Нагадаємо, що за підсумками минулої світової першості в Токіо українські представники здобули одну медаль. Ярослава Магучіх виграла "бронзу" в стрибках у висоту.