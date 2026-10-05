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МОК презентував емблеми Олімпійських та Паралімпійських ігор 2032 року

Микола Літвінов — 5 жовтня 2026, 16:25
МОК презентував емблеми Олімпійських та Паралімпійських ігор 2032 року
МОК
Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив емблеми літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Основний елемент дизайну був зосереджений на образі какаду, який є одним із найбільш поширених видів птахів у Австралії, де відбуватимуться змагання.

Зауважимо, що літня Олімпіада 2032 року проходитиме в австралійському Брісбені з 23 липня по 8 серпня. Це вже втретє в історії ця країна приймає в себе літні Олімпійські ігри. До цього там проходили Мельбурн-1956 та Сідней-2000.

Напередодні стало відомо, що місцем проведення змагань з веслування на 0I-2032 обрали річку Фіцрой, де було зафіксовано популяції крокодилів.

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