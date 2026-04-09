Українські фехтувальники зробили бронзовий дубль на ЧС-2026

Українці здобули дві медалі на КЮЧС-2026 з фехтування

Олександр Стабніков та Аліна Дмитрук здобули бронзові медалі на чемпіонаті світу серед кадетів та юніорів у Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє НФФУ.

У восьмий змагальний день турніру Україна виборола свої перші нагороди. Спочатку на третю сходинку п'єдесталу пошани в особистій першості з фехтування на шпагах в категорії U-17 зійшов дебютант змагань Олександр Стабніков.

16-річний киянин виграв усі шість поєдинків у групі й очолив посів. Згодом він здобув непросту перемогу у чвертьфіналі над Ваутом ван Лаеке, зумівши відігратися за 16 секунд до кінця основного часу та на пріоритеті завдав вирішальний укол (14:13).

У півфіналі наш спортсмен поступився бронзовому призеру кадетського ЧС-2025 Цзюньчже Шань (8:15). А згодом його медальний почин підтримала Аліна Дмитрук, яка здобула вже третю в кар'єрі нагороду на чемпіонатах світу серед кадетів та юніорів.

Після впевненої стартової перемоги в основній сітці 16-річна вихованка Львівської академії фехтування була близька до вильоту вже в 1/16 фіналу. Вона поступалась з рахунком 9:13, але все ж таки вирвала перемогу в Ярден Давідсон (15:14).

Наступних двох суперницю з Італії українка пройшла дуже впевнено, вибивши Клару де Донні (15:8) і Франческу Айна (15:7). У півфіналі вона змагалась із Лотті Хорват, якій поступилась минулого року у фіналі.

Дмитрук змогла наздогнати опонентку після відставання 2:6 на початку бою, але кінцівка зустрічі все ж залишилася за представницею Угорщини (12:15), тож тепер у юної львів'янки є повна колекція медалей КЮЧС.

Зазначимо, що напередодні організатори затвердили офіційну програму Європейських ігор-2027. До неї ввійшло й фехтування.