ПАР висунула Дурбан кандидатом на проведення Олімпійських ігор

У четвер, 29 жовтня, Південно-Африканська Республіка оголосила Дурбан своїм головним кандидатом на право проведення перших в історії Олімпійських та Паралімпійських ігор на африканському континенті – у 2036 або 2040 році.

Про це рішення повідомила виконувачка обов'язків голови Південноафриканського олімпійського комітету Лванділе Сімелане.

За її словами, третє за величиною місто країни стане основним у "багатомістній заявці" – частину змагань планується розподілити між іншими великими спортивними центрами країни, зокрема Йоганнесбургом та Кейптауном, які також розглядалися як потенційні господарі.

Центральним стадіоном заявки стане "Мозес Мабіда" в Дурбані на 56 000 місць, збудований до чемпіонату світу з футболу 2010 року.

Офіційні особи зазначили, що наразі не можуть надати оцінок щодо вартості проведення Олімпіади. Ідея висунення Дурбана обговорювалася ще понад десять років тому, але офіційну заявку тоді не подали через побоювання високих витрат.

Зазначимо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) встановив 31 жовтня як крайній термін для подачі офіційних заяв про зацікавленість. У листопаді країни-кандидати виступлять із віртуальними презентаціями, а вже в березні виконком МОК затвердить короткий список фіналістів. Остаточне місто-господар Ігор-2036 оберуть в середині 2029 року.

Окрім ПАР, на проведення Ігор 2036 року претендують ще шість країн: Індія, Катар, Південна Корея, Німеччина, Угорщина та Туреччина.

Південна Африка може стати першим африканським господарем літніх Олімпійських ігор. Найбільша економіка Африки раніше вже зазнала невдачі із заявкою на проведення Ігор 2004 року в Кейптауні.

Зазначимо, що літні Олімпіади 2028 і 2032 років пройдуть у Лос-Анджелесі (США) та Брісбені (Австралія).

Напередодні МОК презентував емблеми Олімпійських та Паралімпійських ігор 2032 року.