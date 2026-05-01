Лівач та Дмитрук визнані найкращими спортсменками квітня за версією НОК

Борчиню Оксану Лівач визнали найкращою спортсменкою квітня за версією Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

На чемпіонаті Європи, що проходив у місті Тирана (Албанія), Оксана виборола титул чемпіонки у ваговій категорії до 50 кг. Українка втретє у кар'єрі стала тріумфаторкою континентальної першості.

Водночас найкращою юною спортсменкою квітня 2026 року Комісія обрала фехтувальницю Аліну Дмитрук.

На чемпіонаті світу з фехтування серед кадетів та юніорів, яке приймало бразильське Ріо-де-Жанейро, Аліна здобула бронзову нагороду в особистій першості серед кадетів (фехтування на шпагах).

Нагадаємо, найкращими спортсменами березня були визнані стрибун у висоту Олег Дорощук та скелетоніст Ярослав Лавренюк.