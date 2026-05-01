Лівач та Дмитрук визнані найкращими спортсменками квітня за версією НОК

Олексій Мурзак — 1 травня 2026, 19:19
Лівач та Дмитрук визнані найкращими спортсменками квітня за версією НОК
Оксана Лівач та Аліна Дмитрук
НОК України

Борчиню Оксану Лівач визнали найкращою спортсменкою квітня за версією Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

На чемпіонаті Європи, що проходив у місті Тирана (Албанія), Оксана виборола титул чемпіонки у ваговій категорії до 50 кг. Українка втретє у кар'єрі стала тріумфаторкою континентальної першості.

Водночас найкращою юною спортсменкою квітня 2026 року Комісія обрала фехтувальницю Аліну Дмитрук.

На чемпіонаті світу з фехтування серед кадетів та юніорів, яке приймало бразильське Ріо-де-Жанейро, Аліна здобула бронзову нагороду в особистій першості серед кадетів (фехтування на шпагах).

Нагадаємо, найкращими спортсменами березня були визнані стрибун у висоту Олег Дорощук та скелетоніст Ярослав Лавренюк. 

Оксана Лівач Аліна Дмитрук

фехтування

Українські шаблістки поступилися Франції у чвертьфіналі молодіжного чемпіонату Європи
Конрад принесла першу медаль для України на ЧЄ-2026 серед молоді
Правдиві історії можуть надихати: Харлан стане героїнею художнього фільму
Харлан показала ніжний відпочинок у горах: вагітна чемпіонка поділилася фото з коханим
У Ріо-де-Жанейро сталася пожежа на велотреку, який мав приймати юніорський ЧС з фехтування

Останні новини