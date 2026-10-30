Це моя мета: Макогоненко після перемоги на ЧС-2026 U-19 згадала про Олімпійські ігри

Юна зірка українського боксу Кіра Макогоненко 27 жовтня стала переможницею юнацького чемпіонату світу в категорії до 57 кг. У фіналі турніру спортсменка перемогла представницю Китаю Сіруй Ян з рахунком 4:1.

18-річна Кіра вже встигла дебютувати у професійному боксі, а також стати чемпіонкою України. І тепер українка націлена на Олімпійські ігри.

Про золоту медаль юнацького чемпіонату світу та свою мету на наступний рік Макогоненко поспілкувалася з Чемпіоном.

– Довгий шлях і омріяне "золото" чемпіонату світу. Ми бачили твої емоції після бою, а що на душі зараз?

– Досі не віритися, якщо чесно. Довго готувалися, поки немає такого великого спектру емоцій, це пройшло для мене начебто спаринги, яких в мене було сотні на підготовці до чемпіонату світу, але згодом приходить все більше усвідомлення.

– Цей чемпіонат світу став для вас в певному сенсі випробуванням титулованими суперницями. З ким поєдинок був найскладнішим та чому?

– Я провела чотири поєдинки: Польща, Венесуела, Італія, Китай. Всі суперниці були дуже досвідчені, вони топи. Чемпіонки Європи, чемпіонки Азії, переможниці міжнародних турнірів.

Всі бої по-своєму були цікаві, але я, якщо чесно, не думала про складність чи про те, що втомилась. Мені подобалось боксувати і я кайфувала в моменті! Італійка і китаянка були значно вищі за мене, в них дуже довгі руки й підібратися до них було важче, але це були цікаві виклики.

Кіра Макогоненко World boxing

– У півфіналі в куті рингу не було вашого батька, у якого забрали акредитацію. Чому організатори так вчинили? І як це вплинуло безпосередньо на вас?

– Тато вказував супервайзеру на помилки рефері. В цілому, суддівство на цьому чемпіонаті викликає багато питань у всього боксерського ком'юніті. До тата просто підійшли і поки він не бачив дістали акредитацію з кишені.

Я ніколи не боксувала без батька в куті, це було дивно, незвично, трохи нервово. Але в ринзі я контролюю свої дії, мені треба було пристосуватися, і я це зробила.

В бою з італійкою мені не віддали другий раунд 5:0, я розуміла, що якщо буду бігти вперед, буду натикатись на удари і програю бій, тому я залишила голову холодною. Батька не чула, але відчувала, що він поруч, я люблю його.

До речі, акредитацію йому таки віддали за 10 хвилин до фінального бою.

– Фінальне протистояння з китаянкою здалось більш простим для вас, ніж той же півфінал. Чи так це було як в моральному, так і у фізичному плані?

– Італійка дуже швидка, висока, спритна, вона чемпіона Європи, вона топ. Китаянка – чемпіонка Азії, також висока та дуже технічна, я вважаю що фінал справді був яскравіший та цікавіший, але не вважаю, що фінал був легший.

Китаянка сильна, вона перемогла крутих боксерів, зокрема сильну представницю США, у якої рекорд був 60:0, 50 нокаутів, переможницю Кубку світу у Бангкоку.

Кіра Макогоненко перемогла у фіналі юнацького ЧС-2026 World boxing

– Попереду ліцензійний 2027 рік, ви неодноразово говорили про ваші амбіції стати Олімпійською чемпіонкою, тож зараз головна мета – буде відібратись у збірну еліти та боротись за ліцензію на ОІ?

– Так, це моя мета, і ми працюємо для цього.