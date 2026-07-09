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Це жахливо: Костюк – про можливий допуск росіян на Олімпіаду-2028

Олександр Булава — 9 липня 2026, 00:59
Це жахливо: Костюк – про можливий допуск росіян на Олімпіаду-2028
Марта Костюк
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк (13) відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії та можливий допуск росіян до Олімпіади-2028.

Про це вона розповіла на пресконференції після чвертьфіналу Вімблдону.

"Я вважаю, що це жахливо. На мою думку, це дуже далеко від принципів fair play щодо всіх країн, які беруть участь в Олімпіаді, і не лише України. Я на сто відсотків не погоджуюся з таким рішенням.

Багато людей уже висловилися з цього приводу. Вони також не погоджуються. Не думаю, що щось зміниться. Я просто хочу вийти на корт і, сподіваюся, перемогти кожну росіянку, проти якої гратиму на Олімпіаді. Ось і все", – заявила Костюк.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Вімблдону-2026 Марта обіграла Паоліні 6:3, 6:2 і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал трав'яного мейджора. У четвер, 9 липня, на неї чекатиме матч проти дев'ятої сіяної Лінди Носкової.

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