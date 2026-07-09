Це жахливо: Костюк – про можливий допуск росіян на Олімпіаду-2028

Українська тенісистка Марта Костюк (13) відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії та можливий допуск росіян до Олімпіади-2028.

Про це вона розповіла на пресконференції після чвертьфіналу Вімблдону.

"Я вважаю, що це жахливо. На мою думку, це дуже далеко від принципів fair play щодо всіх країн, які беруть участь в Олімпіаді, і не лише України. Я на сто відсотків не погоджуюся з таким рішенням.

Багато людей уже висловилися з цього приводу. Вони також не погоджуються. Не думаю, що щось зміниться. Я просто хочу вийти на корт і, сподіваюся, перемогти кожну росіянку, проти якої гратиму на Олімпіаді. Ось і все", – заявила Костюк.