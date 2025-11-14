Взяв за маваші і виштовхав за дохйо: українець Аонішикі здобув чергову перемогу на турнірі Kyushu 2025

Українець Данило Аонішікі Явгусишин повернувся на переможний шлях на гранд-турнірі сумо Kyushu 2025, що проходить у місті Фукуока, Японія.

У шостий змагальний день він зійшовся з рікіші (борцем – прим.) Ура.

Сутичка тривала досить тривалий час, як для сумо. Після активного початку сумоїсти заспокоїлися. 21-річний українець зумів узятися за маваші (Традиційний пояс. У топ-дивізіонах – шовковий, на тренуваннях і в нижчих – бавовняний. Прим.) опонента і виштовхнути його за межі дохйо.

Успіх дозволив Данилу закріпитися в лідерах. Наразі з результатом 5-1 він ділить друге місце зі ще п'ятьма сумоїстами.

Лідером є йокозуна Оносато. Сьогодні він без особливих проблем здолав Хірадумі.

Монгол Хошорю, який є іншим йокозуною, поступився. Причому зробив це, як і Аонішікі вчора. Вакамотохару "підловив" його хенкою (уникненням зіткнення на старті – прим.).

На жаль, Сергій Шиші Соколовський знову програв. Тепер українець із показником 1-5 йде в низинах таблиці.

Турнірна таблиця турніру Kyushu 2025 після 6 змагальних днів

facebook.com/sumostream

Змагання триватимуть до 23 листопада. Якщо в кількох сумоїстів буде однаковий показник, то між ними буде проведено додатковий плейоф.

Нагадаємо, Данило Явгусишин наприкінці жовтня був підвищений до рангу секіваке.

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звернення за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не знижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія).

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, для виступів обирають собі ім'я. Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо - декоративна тканина з шовковою основою – прим.) Це метафора, що може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.