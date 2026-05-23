Українець Шіші переміг вдруге поспіль, поразка Кірішіми повернула інтригу: результати 14 дня Natsu Basho

У Токіо на арені "Рьогоку Кокугікан" завершився 14 день турніру Natsu Basho.

Сергій Шіші Соколовський (5-9) здолав Абі (5-9). Для українця це п'ята перемога на турнірі.

Вчора, 22 травня, він також здобув важливу перемогу. Навіть якщо він програє в останній сутичці турніру, то шанси не вилетіти до джурьо (другий дивізіон) у нього високі.

Лідер турніру Кірішіма (11-3) програв Хакунофуджі (10-4). Сумоторі тривалий час тривали один одного за маваші. Здавалося, що монгол ось-ось і виштовхає опонента.

Хакунофуджі вистояв під тиском і перейшов у контратаку, яка завершилася успіхом.

Кірішіма ділить лідерство з Вакатакакаге (11-3). Приєднатися до них міг Йошинофуджі (10-4), але програв Фуджірьозі (10-4).

Найцікавіші пари останнього дня:

Шіші (5-9) – Рюден (5-9)

Кірішіма (11-3) – Ура (10-4)

Вакатакакаге (11-3) – Фуджірьога (10-4)

Йошинофуджі (10-4) – Котоейхо (10-4)

Хакунофуджі (10-4) – Фуджісеюн (7-7)

Якщо кілька рікіші матимуть однаковий результат, то між ними буде проводитися плейоф за чемпіонство.

Нагадаємо, турнір через травми пропускають йокозуни Оносато та Хошорю та українець Данило Аонішікі Явгусишин, який має ранг озекі.