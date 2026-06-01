Сумоїст Аонішікі вперше відреагував на пониження до рангу секіваке

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусішин через травму пропустив турнір Natsu Basho. Він буде понижений у ранзі з озекі до секіваке.

У коментарі для Sankei.com українець пояснив, чому знявся з турніру в Токіо, де йому для збереження статусу озекі вистачило б 8 перемог із 15 поєдинків.

"Я не був у формі, щоб показувати сумо у своєму стилі. Звичайно, це прикро, але моя кар'єра сумоїста тільки починається. Моє бажання знову виграти турнір стало ще сильнішим".

Цей час він присвятив лікуванню лівого гомілкостопа, реабілітації та тренуванню верхньої частини тіла.

Щоб знову стати озекі на турнірі в Нагої (12-26 липня) Данилу треба буде виграти щонайменше 10 матчів за 15 днів.

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звернення за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не знижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія).