Хаос у Токіо, Аонішікі втрачає ранг. Результати сумо турніру Natsu Basho

З 10 по 24 травня в головній арені сумо – токійському "Кокугікані" – проходив третій цьогорічний турнір, травневий Кубок імператора Natsu Basho.

Чому Данило Аонішікі Явгусигин проводитиме вечірку на честь підвищення, хоча вже втратив ранг? Як утворився ідеальний шторм травм? Чому в липні на нас може чекати як 3, так і 0 озекі? Згадаймо разом, яким був найхаотичніший турнір за останні роки.

Аонішікі втрачає ранг озекі, але має шанс його повернути

На березневому турнірі українець був не схожий на себе: ні тиску на суперників, ні стійкої позиції, ні впевненості в рухах. Результат – перше в його карʼєрі маке-коші: перемог менше, ніж поразок. Рахунок 7-8 виглядає близьким, але для озекі це кадобан – статус озекі з попередженням на наступний турнір. Ще одне маке-коші підряд – і ранг втрачений, борець опускається до секіваке.

Причини такого розвитку подій стали зрозумілими ще під час міжсезонного туру. Після кількох спарингів Данило залишив тур і повернувся до Токіо. Обстеження виявило перелом мізинця лівої ноги. Борець залишився у столиці Японії та розпочав відновлення.

За два тижні до турніру всі спортсмени повернулися до Токіо для підготовки. Данило вже був готовий вийти на дохйо, однак під час тренування в стайні Арашіо сталася нова біда – серйозна травма лівої щиколотки. Ймовірно, він підсвідомо беріг пошкоджений мізинець у стійці, що й призвело до значно важчого ушкодження.

Спочатку Аджігава-ояката, наставник Данила, заявляв, що українець усе ж виступить на турнірі. Однак подальші обстеження показали: на повноцінне відновлення знадобиться щонайменше три тижні. Це автоматично означало пониження до рангу секіваке.

Після цього тренер змінив риторику. Тепер у липні Аонішікі має на меті не просто здобути "безпечний" результат 10-5, який дозволить повернути ранг озекі, а одразу поборотися за чемпіонство.

На мою думку, це виважене рішення. Данилові лише 22 роки, і тимчасова втрата рангу – значно менше зло, ніж ризик погіршити травму.

Незручний банкет

Настільки стрімке прощання з рангом озекі створює доволі незвичну ситуацію. На початку червня в Токіо відбудеться банкет на честь підвищення Данила до озекі. Це офіційний захід асоціації сумо за участю високопоставлених гостей – зокрема, голови асоціації Хаккаку.

Формально Данило стане секіваке лише після публікації банзуке 29 червня (за два тижні до нового турніру). До того моменту він офіційно залишатиметься володарем другого за статусом рангу в сумо. У статусі озекі він також вирушить до Парижа на виставковий турнір, який відбудеться 13-14 червня. Там же презентують французький документальний фільм про українського борця.

Щоб повернути ранг уже в липні, Данилові необхідно здобути 10 перемог у 15 поєдинках. Сподіваймося, що відновлення буде швидким – і для здоров'я, і для кар'єри.

Епідемія травм

Українець – не єдиний, хто не зміг повною мірою проявити себе на цьому турнірі. Такої епідемії травм серед топових борців сумо не було вже давно – сан'яку цього разу більше нагадував список пацієнтів лазарету, аніж перелік найсильніших рікіші.

Оносато оголосив про пропуск турніру ще до старту першого дня. Йокозуну вже кілька басьо турбує травма плеча, однак він не планує лягати на операцію. Інший йокозуна, Хошорю, зазнав ушкодження вже в перший день – у поєдинку проти Такаясу.

Сам Такаясу провів лише три сутички, після чого також знявся через важке падіння. Котозакура витримав восьму поразку – це вже кадобан, і ще один озекі вирішив не ризикувати здоров'ям.

Проблеми фаворитів несподівано відкрили шлях для інших рікіші. На чемпіонство раптом почали претендувати борці, які зазвичай про таке могли лише мріяти. Маегашіри Фуджирьога, Котоейхо, Ура, Йошінофуджі та Хакунофуджі зберігали шанси на юшо аж до останнього дня турніру. Для кожного з них це був шанс, який випадає раз на кілька років.

Вакатакакаге перемагає в Токіо

Вакатакакаге – представник ще однієї відомої сумо-династії, родини Онамі, а також онук колишнього секіваке Вакабаями. Його та двох братів назвали на честь героїв японської притчі про три стріли – Такамото, Мотохару й Такакаге. Старший брат дебютував у професійному сумо ще у 2009 році, однак так і не дістався топдивізіонів. А ось Вакатакакаге з Вакамотохару стали дев'ятнадцятою парою братів, які досягли рівня секіторі (двох топ-дивізіонів).

У 2023 році Вакатакакаге розірвав передню хрестоподібну зв'язку коліна й пропустив три турніри поспіль. Через це він опустився аж до третього дивізіону. Після відновлення борець зумів повернутися до макуучі та відтоді стабільно тримає високий рівень.

На цьому турнірі він постійно перебував серед головних переслідувачів новоспеченого озекі Кірішіми. Саме монгол виглядав найбільшим фаворитом на перемогу. Тим несподіванішою стала перемога японця у плейоф. Блискавичним ошідаші він буквально миттєво виштовхнув суперника за межі дохйо на початку матчу.

Так Вакатакакаге здобув друге юшо у кар'єрі та, найімовірніше, повернеться до розширеної групи борців у ранзі секіваке. Свій перший Кубок Імператора Вакатакакаге виграв у березні 2022 року – також після плейофу проти Такаясу.

Після церемонії нагородження та вручення Кубку Імператора Вакатакакаге запросив брата Вакамотохару приєднатися до святкування на автомобілі. Саме з ним у січні святкував своє юшо Данило.

Шіші рятується від пониження

Для Сергія Шіші Соколовського турнір почався кепсько. За 12 днів він назбирав усього три перемоги та порцію критики за виконання хенки два дні підряд (хитрий маневр уникнення прямого зіткнення). Щоб зберегти прописку в топ-дивізіоні, потрібно було щонайменше п'ять перемог.

І він їх вирвав: три перемоги поспіль в заключні дні над непростими суперниками. Схоже, Сергій залишається в топ-дивізіоні та їде до Парижа в доброму гуморі.

Трилер у дивізіоні Макушита

Дещо неоднозначні рішення щодо розкладу та сильний склад створили ситуацію, коли в плейоф третього за силою дивізіону вийшло одразу сім рікіші.

- Ms6 Tanji

- Ms15 Mudoho – брат Oho

- Ms20 Ikarigata – брат Fujinokawa

- Ms22 Akua

- Ms34 Tsushimanada

- Ms44 Toshunryu

- Ms60TD Omori

Після шести матчів чемпіоном став Ікарігата, що використав хенку у фінальному матчі. Що ж, гени брата беруть гору.

Зіркою ж став Оморі — дебютант, який попри хороше сумо здобув популярність зовсім не за це. Атлетична зовнішність, нетипова для рікіші, зробила його зіркою соцмереж, де його порівнюють із Йошинофуджі.

Єдину поразку він отримав у сутичці з Асахіфуджі, який переміг у дивізіоні санданме.

Результати турніру

Чемпіони:

Спецпризи

Наступний турнір відбудеться з 12 по 26 липня в Нагої на арені IG Arena. Оновлений рейтинг (банзуке) опублікують 29 червня.