Черговий рекорд. Українець Аонішікі піднявся до рангу секіваке

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин, який завершив чотири турніри поспіль з результатом 11-4 з моменту свого дебюту на весняному турнірі Grand Sumo, був підвищений до нового рангу секіваке в оновленому банзуке (рейтингу – прим.)

Про це пише Sponichi.co.jp.

Він став новим секіваке після 13 турнірів, перевершивши 14 турнірів Конісікі Ясокіті з моменту запровадження системи шести турнірів у 1958 році.

"Я чесно кажучи щасливий. Це ранг, якого може досягти лише найсильніший", – сказав він на прес-конференції, що відбулася в його стайні в місті Куруме, префектура Фукуока.

Його майстер, Аджіґава Ояката (колишній секіваке Амінішікі), сам здивований такому прогресу.

"Я ніколи не думав, що він зможе досягти такого успіху за рік. Я сам дещо здивований", – сказав Ояката.

Нагадаємо, кілька тижнів тому була інформація, що Данило може отримати громадянство Японії. Як виявилося, мова йшла про таке після завершення кар'єри, щоб залишитися в країні тренувати.

Оглядач сумо на "Чемпіоні" Артем Чебан зазначив, що були випадки, коли представники інших країн отримували громадянство Японії.

"Для того, щоб залишитись тренером – потрібно японське громадянство. Він колись у майбутньому хоче стати тренером. Майже всі відомі монголи в сумо, грузин, взяли громадянство щоб залишитись і тренувати. Ніхто їх японцями не почав називати. Навіть якщо Данило візьме японське громадянство після своєї карʼєри, то це буде подвійне громадянство, бо скоро буде закон (18 червня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон №4502-IX, який запроваджує інститут множинного громадянства в Україні. Він набуває чинності 16 січня 2026 року – прим.) Немає професійної збірної України з сумо, щоб це хоч якось впливало. В сумо немає чемпіонатів світу (тільки аматорські), Олімпіади чи інших турнірів між країнами. Це спорт однієї країни (але в найвищому дивізіоні Японії є й представники інших країн, але не масово – прим.). Тому ніхто нікого не скупає. Повертатись в Україну він і не може, бо чітко регламентоване життя – турніри кожні 2 місяці, між ними тури та тренування", – зазначив автор телеграм-каналу "Kachi-Koshi. Про сумо Українською".

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звертання за титулом і після кар’єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар’єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не понижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар’єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) та Оносато (Японія).