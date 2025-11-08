Українець Аонішікі на шляху до озекі та згадка виступів у Лондоні: прев'ю гранд турніру сумо в Фукуоці

У неділю, 9 листопада, у місті Фукуока на арені "Fukuoka Kokusai Center" розпочнеться Kyushu 2025 – шостий гранд-турнір з сумо, останній в цьому році.

Оглядач сумо на "Чемпіоні" Артем Чебан розповість про цей турнір, а також поділиться цікавими фактами, які сталися в сумо за останні тижні.

Основні інтриги турніру:

Котозакура – все?

Котозакура – професійний сумоїст у третьому поколінні. Батько – Котоновака: колишній секіваке, дід – Котозакура: 53-й йокозуна. Онук наразі ж озекі – якраз між досягненнями старших членів родини. Рік тому він був основним претендентом на позицію йокозуни, серед трьох озекі, після блискучого турніру з рахунком 14-1. Наразі ж обидва суперники (Хошорю та Оносато – прим.) – вже новоспечені йокозуни, а він з того моменту бореться з травмами, та не мав більше дев'ятьох перемог за турнір.

Маючи поспіль три турніри з рахунком 8-7, якого якраз достатньо, щоб залишатись в даному ранзі, на останньому турнірі після 9 перемог він знявся на 14-й день, "подарувавши" перемогу Оносато і виключивши таким чином Аонішікі з боротьби за юшо (перемогу на турнірі – прим.).

Котозакура пропустив і турнір у Лондоні, але планує виступати на листопадовому турнірі.

Одна з основних фішок та проблем сумо – це ранги. Кожен турнір впливає на твоє місце в банзуке (рейтингу – прим.). І якщо ти пропускаєш турнір через травму, то це вважається результатом 0-15 з відповідним впливом.

Для того, щоб залишатись в ранзі озекі, потрібно хоча б на 2 останніх турнірах мати качі-коші (8-7 і вище). Тобто якщо виступаєш один турнір погано, або пропускаєш його, в наступному потрібно показувати результат. І для багатьох це пастка. Здається, що титул йокозуни дуже близько, але замість того, щоб залікувати рани, ти повинен виступати в кожному турнірі, навіть з травмами, постійно їх погіршуючи. Терунофуджі, свого часу, будучи в постійному стресі та потребі виступати, довів себе до операцій, року відсутності, та підйому з 5 дивізіону на саму вершину. Але більшість настільки себе виснажують фізично та морально, що вже не в змозі ще раз пройти цей шлях до зірок.

Чи вийде це в Котозакури – побачимо, але наразі бачимо цей сніговий ком травм та виступів, що майже завжди поглинає талановитих спортсменів.

Чи стане Аонішікі озекі?

Ранг озекі – це другий ранг після йокозуни. Щоб стати йокозуною – потрібно виграти два турніри поспіль, або ж показати відповідний результат (13-2 і вище), саме в рангу озекі.

My favorite sumo wrestler, Aonishiki from Ukraine, has rapidly risen through the ranks and is now at Sekiwake, the third-highest position. I’m looking forward to the day he becomes a Yokozuna. #sumo #aonishikihttps://t.co/z3j5lvUlub pic.twitter.com/PUaQzoHxE3 — Toshi (@RLIJ_Toshi) November 6, 2025

Щоб стати озекі, також потрібно виконати кілька умов

за останні 3 турніри мати 33 перемоги

бути в рангу секіваке на 3-му турнірі

мати качі-коші (позитивний результат) на цих турнірах

Проте це не залізні правила, і за деяких умов асоціація або послаблювала певні вимоги, або ж навпаки – просила показати себе ще на наступному турнірі.

Блискавичний підйом Данила до таких висот уже є величезною несподіванкою, та рекордними показниками. Всі західні любителі сумо наразі обговорюють його шанси на цьому турнірі оформити для себе підйом на наступний щабель, та чи стане українець першим європейським йокозуною в майбутньому.

After fleeing Ukraine, 21-year-old Aonishiki Arata has found stardom in Japan’s sumo world



With four straight winning records, he's risen faster than any wrestler since 1958 pic.twitter.com/fWrhc3FDrM — Benched (@Benchedshow) October 10, 2025

Свій шлях до озекі Данило почав у липні з рангу М1, та з рахунку 11-4, наступний турнір знову ж таки з результатом 11-4 він проводив в ранзі комусубі, і ось власне листопадовий турнір він почне в ранзі секіваке.

Тому, якщо Данило виграє турнір, або ж закінчить його з рахунком 12-3 або вище, то місце біля Котозакури йому майже гарантоване.

Якщо рахунок буде 10-5 і нижче – потрібно буде почати все спочатку.

А ось рахунок 11-4, який Данило показує вже 4 турнір поспіль, – буде дуже цікава ситуація, і все залежатиме від асоціації.

Його молодість, не японське походження та дуже мала кількість турнірів у найвищому дивізіоні можуть стати на заваді такому швидкому підвищенню. Також один з членів асоціації сказав, що липневий результат не варто враховувати. Все вище сказане може переконати асоціацію, що Данило повинен ще раз довести свою силу в січні, на наступному турнірі.

Це історична подія у світі сумо та України, тому турнір в жодному випадку не варто пропускати.

Чи є Хошорю справжнім йокозуною?

Рішення підвищити Хошорю в ранзі в березні цього року було дуже складним. Попри надзвичайну техніку, бійцівських дух та спорідненість (Асашорю – 68-й йокозуна, є його дядьком), Хошорю мав величезну проблему – він поруч із блискучими перемогами – постійно зазнавав необовʼязкових поразок від суперників, нижчих за рангом. Через це монгол тільки раз виграв до цього турнір (липень 2023-го). Йокозуна – це обличчя сумо та асоціації, це напівбог, який повинен домінувати на дохйо.

Набравши трохи ваги та розібравшись зі своїми моральними проблемами, він в листопаді 2024-го бере джун-юшо (13-2), програвши фінальну битву іншому озекі Котозакурі (14-1).

В січні 2025-го Терунофуджі (чинний йокозуна) з рахунком 2-3 після п'ятого бою завершує карʼєру.

Котозакура, який зробив дуже сильну заявку на попередньому турнірі, провалюється з рахунком 5-10. Оносато після блискавичного підйому до рангу озекі проводить перші два турніри досить скромно (9-6, 10-5).

Хошорю виграє турнір з рахунком 12-3 та з плейоф на трьох людей (Кінбозан та Охо).

Асоціація стоїть перед важким вибором.

З одного боку, дуже нестабільний Хошорю, що має проблему необовʼязкових програшів буде кидати тінь на асоціацію. Минулого разу, коли асоціація поспішила та дуже хотіла японського йокозуну поряд з монголами – стався Кісеносато. Він усього один раз після того взяв юшо (перемогу на турнірі – прим.), та досить швидко завершив карʼєру.

З іншого боку, на носі лондонське турне, і їхати на нього без йокозуни – це як день народження без торту. А розраховувати на те, що до осені буде можливість провести інавгурацію когось іншого – дуже важко.

Зваживши всі за і проти, ми отримали 74-го йокозуну.

І тут, як назло, Оносато включає режим берсерка, та виграє турнір у березні та травні. Хошорю виграв в останній день травневого турніру та позбавив Оносато можливості закінчити турнір ідеально.

Оносато стає 75-м йокозуною, першим японцем після Кісеносато (його тренера), та домінує весь 2025 рік. Оносато радий, асоціація в екстазі, бо в них є 2 молодих йокозуни, але не дуже радий Хошорю, що відчув себе як брат, у якого зʼявився молодший, і увага батьків дуже сильно переключилась на малого.

Постійна боротьба з травмами, роздача кінбоші (поразок у статусі йокозуни – прим.), що не стало ні для кого несподіванкою, та класні виступи Оносато дуже сильно розбавили радість від досягнення вершини.

Після перемоги у виставковому турнірі, монгол хотів би закінчити цей рік на позитивній ноті, та відкласти постійні розмови про швидке закінчення карʼєри та поспішне рішення асоціації.

Хошорю наразі має рахунок 7-2 в очних зустрічах з Оносато. І 0-2 проти молодої зірки Аонішікі, тому, можливо, це початок ще одного протистояння на роки, хто знає?

Турнір у Лондоні

У жовтні відбулася досить рідкісна подія – турнір із сумо поза межами Японії. Лондонський "Royal Albert Hall" зустрів майже всіх топових рікіші (борців – прим.) та прийняв п'ятиденний виставковий турнір, що мав на меті показати красу та традиції сумо західному світу.

Це вже другий турнір такого виду в Лондоні. Ще 1991-го японці вже приїжджали сюди, саме до "Royal Albert Hall". Тоді ж було зроблено це дуже відоме фото за участі Кірішими (Kirishima), що важив 127 кг, та Конішікі (Konishiki), вага якого була 287 кг.

#OTD November 1 in 1991 - Konishiki “The Dumptruck” of Hawaii stares down at his opponent during the first Sumo Bashai held outside Japan, at the Albert Hall in London, England.



📷Chris Cole /Getty Images pic.twitter.com/UAP0CUK7bt — 𝕆𝕟 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕕𝕒𝕪 𝕚𝕟 𝕙𝕚𝕤𝕥𝕠𝕣𝕪 (@changnoi2018) November 1, 2023

Цей турнір не впливає на рейтинг борців, і є радше виставковим, ніж спортивним. Саме тому деякі матчі виглядають так, ніби були зрежисовані: Ура знову проводить свій унікальний кидок; суддя зупиняє матч, щоб завʼязати маваші; йокозуни доходять до фінального матчу без поразок. Не зовсім схоже на реальність, проте дуже цікаво з точки зору демонстрації того, що може відбутися у сумо. Відео, що розлетілось по всьому інтернету і за межі сумо – це битва Аонішікі з Урою.

Ура відомий тим, що він навіть програє дуже ефектно, а Аонішікі – своїми технічними кидками. І саме так склалися зірки (або склали), щоб саме вони показали найбільш видовищний матч турніру.

У будь-якому разі, в фіналі зійшлись Оносато і Хошорю, де останній виборов перемогу. Також він отримав цікаві подарунки: велику банку соєвого соусу та іграшку Hello Kitty.

Hoshoryu was gifted a giant soy sauce after becoming Grand Champion 😆 pic.twitter.com/6O6LzOlEcq — BBC Sport (@BBCSport) October 19, 2025

Завершення карʼєри

Між турнірами кілька спортсменів вирішили залишити дохйо. Спочатку відбувається офіційне оголошення, згодом проводиться данпацу-шікі (danpatsu-shiki) – церемонія відрізання волосся – спеціальної зачіски, яку починають носити з початком професійної карʼєри.

L’ancien ozeki Tochinoshin est parti dans une retraite bien méritée. Son ‘Danpatsu-Shiki’ (cérémonie de départ d’un rikishi avec la difficile coupe de l’oichoi-mage) a été suivi par de nombreux fans, le georgien accepté de tous n’a jamais outrepassé les règles du sumo pic.twitter.com/sB0BhBVf25 — Hélène Pastore (@HelenePastore) March 10, 2024

Такакейшо (Takakeisho) – колишній озекі, який завершив карʼєру в 28 років, через постійні травми, та за рік від закінчення виступів дуже сильно схуд. За свою карʼєру виграв 4 турніри (юшо), 8 разів посів друге місце (джун-юшо), та з 2019-го до закінчення 2024-го перебував у рангу озекі. У листопаді 2022 року програв у плейоф Абі, а в січні 2023-го виграв турнір. Якби ж він виграв ту сутичку з Абі, то дві перемоги поспіль давали б йому всі шанси стати йокозуною.

Такарафуджі (Takarafuji) – колишній секіваке, котрий за свої 38 років провів 99 башо, з моменту дебюту в Juryo у 2010 році не вилітав із топ-дивізіонів, має кілька кінбоші та джун-юшо.

Міторю (Mitoryu) – монгольський талант, що так і не розкрився в топ-дивізіоні сумо. Маегашира 13 як найвищий рейтинг, та два юшо в дивізіоні Juryo (Джурьо – другий за силою дивізіон).

Вже після турніру в Лондоні стало відомо, що завершує карʼєру і Endo (Endo) – колишній комусубі, що має два джун-юшо, та сім кінбоші – перемог над йокозуною в ранзі маегашири.

Банзуке

27 жовтня Асоціація представила оновлений рейтинг. Аонішікі піднявся до рангу секіваке.

Читайте також : Черговий рекорд. Українець Аонішікі піднявся до рангу секіваке

Ще один українець Шіші (Shishi) піднявся до рангу Маегашира 11 – це його найвищий в карʼєрі.

Кусано (Kusano), про якого ми згадували як молодого таланта – змінив шикону (імʼя, під яким він виступає) на Йошинофуджі, вочевидь продовжуючи традицію клубу, тренером (оякатою) якого наразі є Терунофуджі – йокозуна, який недавно завершив карʼєру.

Як слідкувати за турніром Kyushu 2025 ?

Турнір відбудеться з 9 по 23 листопада, матчі найвищого дивізіону відбуваються приблизно о 10-12 годині ранку за київським часом кожного дня.

Наразі немає прямих трансляцій сумо українською мовою. Ми сподіваємося, що з розвитком цікавості до цього виду спорту ми зможемо слідкувати в прямому ефірі за всіма перипетіями.

Проте є кілька способів бути в курсі подій:

англомовні трансляції на Twitch та YouTube. Ентузіасти кожного дня ведуть трансляції, обговорюють важливі події. За запитом "Sumo" та прямими трансляціями можна знайти відповідний стрім.

телеграм-канал Kachi-Koshi , який веде автор статті Артем Чебан. Ми викладаємо найкращі матчі дня, коротку аналітику, а також проводимо фентезі-ліги.

новини на С hampion.com.ua . Ми висвітлюємо тижневі результати та інші важливі події

С YouTube-канали з оглядами, аналітикою та хайлайтами, здебільшого англійською

Уже відомі імена суперників українців на перші дні турніру

09.11.2025. Аонішікі – Кірішіма (2-0*)

10.11.2025. Аонішікі – Вакамотохару (1-1)

09.11.2025. Шіші – Даіеішо (1-0)

10.11.2025. Шіші – Тобізару (1-1)

* – у дужках рахунок особистих зустрічей