Українець здобув важливу перемогу, Кірішіма вийшов в одноосібні лідери: результати 13 дня Natsu Basho

У Токіо на арені "Рьогоку Кокугікан" завершився 13 день турніру Natsu Basho.

Сергій Шіші Соколовський (4-9) здолав Асанояму (4-9). Для українця це четверте перемога на турнірі.

У нього ще є дві сутички, щоб покращити свої результати. Зазвичай, результат 5-10 дозволяє не вилетіти до джурьо (другого дивізіону).

Хакунофуджі (9-4) пропустив досить сильний старт від Гоноями (8-5), але без проблем повалив того на пісок.

Йошинофуджі (10-3) в активному бою здолав яскравого Уру (9-4). Останній перекидом за межі дохйо довів, що навіть програвати вміє яскраво.

Центральним поєдинком дня була зустріч лідерів. Кірішіма (11-2) здолав Котоейхо (10-3).

Монгол чудово захопив маваші суперника. Японець так просто не здався, навіть перейшов у контратаку. Фактично, вони впали одночасно, але після моно-іі (рішення судівської комісії) перемогу віддали Кірішімі.

Турнірна таблиця Natsu Basho після 13 днів

Наступним суперником Шіші буде Абі (5-8). Японець виграв обидві попередні зустрічі.

На Кірішіму, який знову став одноосібним лідером, чекає Хакунофуджі.

Нагадаємо, турнір через травми пропускають йокозуни Оносато та Хошорю та українець Данило Аонішікі Явгусишин, який має ранг озекі.