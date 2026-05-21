Українець Шіші знову програв, Кірішіма після ляпасів повалив Котошохо: результати Natsu Basho

Руслан Травкін — 21 травня 2026, 17:23
Кірішіма (чорне маваші)

У Токіо на арені "Рьогоку Кокугікан" завершився 12 день турніру Natsu Basho.

Українець Сергій Шіші Соколовський (3-9) зазнав поразки від Мітакеумі (7-5).

Сумоторі на початку сутички діяли досить активно руками, потім Шіші спробував виштовхати опонента. Той вистояв і перехопив ініціативу.

Лідерами є Котоейхо та Кірішіма – результат 10-2. Символічно, що монгол Кірішіма сьогодні здолав Котошохо (7-5), який є старшим братом Котоейхо.

Міг мати 10 перемог і Тобізару (9-3), але його досить брутально за межі дохйо виштовхав Йошинофуджі (9-3).

Улюбленець багатьох Ура (9-3) зумів перемогти Фуджірьогу (8-4).

Турнірна таблиця Natsu Basho після 12 днів

Наступним суперником Сергія буде Асахакорю (4-8). Для українця це 8 турнір у макуучі (найвищий дивізіон). Він може показати свій найгірший результат за кар'єру.

Торік на Natsu Basho він здобув 4 тріумфи при 11 поразках. На інших башо він здобував щонайменше 6 успіхів.

Нагадаємо, турнір через травми пропускають йокозуни Оносато та Хошорю та українець Данило Аонішікі Явгусишин, який має ранг озекі. 

