Гендерна рівність у спорті: український контекст і глобальні тенденції

Попри те, що за останні понад 100 років відбувся великий прогрес у сфері прав жінок, гендерна нерівність і донині залишається актуальною проблемою. Багатьом спортсменкам доводилося чути, що їхнє місце не на футбольному полі чи ринзі, що нагороди легше здобуваються дівчатами й взагалі – їм потрібно займатися тільки "жіночною" фізичною активністю. Однак проблема захована дедалі глибше. Та, на щастя, в Україні та світі є організації, які впроваджують реальні кроки для покращення ситуації.

Чому взагалі досі важливо говорити про гендерну рівність у XXI столітті, як на обставини можуть вплинути та вже впливають спортивні організації, яка ситуація в Україні та на глобальному рівні. Про все це і більше – далі у матеріалі.

Глобальний контекст і актуальність теми

Гендерна рівність у спорті є частиною Цілей сталого розвитку ООН. Зокрема Ціль №5 – досягнення гендерної рівності у всіх аспектах життя. Глобально цей процес підтримується через активне включення жінок у всі види спорту та доступу до нього на рівних умовах, участь жінок на управлінських позиціях, зменшення гендерного розриву оплати праці. А також через боротьбу з гендерними стереотипами.

Наприклад, в Європі діє проєкт "All In Plus". Його головна мета – висвітлити переваги гендерної рівності у спорті, підкреслюючи важливість інклюзивності у спорті для жінок і дівчат. Україна теж бере у ньому участь.

Крім цього, на міжнародному рівні стали помітними й зміни в структурі учасників великих спортивних подій. Наприклад, Олімпіада-2024 у Парижі стала першою з повністю збалансованим співвідношенням чоловіків і жінок серед спортсменів (по 50% від загальної кількості). Це символічний етап, враховуючи, що ще в 1900 році лише 2,2% учасників були жінками. Україна також дотримується цих принципів: на Олімпіаді-2024 її делегація складалася на 48,7% із жінок.

Олімпійські чемпіонки Парижа-2024 у фехтуванні на шаблях Олена Кравацька, Аліна Комащук, Ольга Харлан та Юлія Бакастова Getty Images

Однак це лише перші кроки до впровадження гендерної рівності. Статистика як в Україні, так і у світі досі залишається невтішною:

40% усіх учасників спорту – жінки, однак жіночий спорт отримує лише 4% висвітлення в усіх видах спорту в засобах масової інформації. Це стосується більшості країн світу.

Спортивні секції та тренерки: в Україні існує 202 секції жіночого футболу, але всього 160 жінок отримали "С"-диплом УАФ, який підтверджує рівень підвищення кваліфікації тренерів масового футболу України.

Гравці НБА отримують приблизно в 100 разів більше , ніж гравці WNBA, а середньостатистичний професійний гравець у гольф заробляє у 25 разів більше, ніж жінка. У багатьох видах спорту різниця в оплаті праці чоловіків і жінок нерідко становить мільйони доларів.

Американська організація "Women's Sport Foundation" показала, що до 14 років дівчата кидають спорт вдвічі частіше , ніж хлопці. Однією з причин, чому вони припиняють займатися спортом, є просто відсутність доступу.

Серед найпопулярніших видів спорту у всьому світі залишається футбол, бадмінтон, баскетбол та теніс, навіть попри те, що їх часто трактують як "нежіночі".

Разом з тим, у деяких видах спорту жінки демонструють більшу популярність і вплив, ніж чоловіки. Усе це завдяки новаторському підходу та активній підтримці. Ось декілька прикладів:

Гімнастика. Жіночі змагання вважаються більш видовищними, з більшим акцентом на артистизм та складність виконання. Особлива увага медіа та спонсорів допомагає популяризувати цей вид спорту. Фігурне катання. Жінки-спортсменки привертають увагу через естетику, емоційність та яскраві виступи. Багато зірок жіночого фігурного катання мають величезні аудиторії в соціальних мережах. Теніс. Великі турніри, як-от Wimbledon та US Open, надають однакову медіа-підтримку жінкам і чоловікам. Турніри також часто забезпечують рівний призовий фонд для чоловіків і жінок, що сприяє популярності жіночого тенісу серед глядачів та рекламодавців. Артистичне плавання. один із видів спорту, де жінки значно популярніші за чоловіків, адже жіночі змагання є основою цієї дисципліни. Жінки досягли успіху в цьому виді спорту завдяки тривалій історії, інтенсивній підготовці та високій увазі до командного духу. Їхній внесок у розвиток артистичного плавання забезпечив йому місце серед найбільш видовищних спортивних дисциплін на Олімпійських іграх.

Українські синхроністки Марина та Владислава Алексіїви Getty Images

Ситуація в Україні: перші кроки

В Україні гендерна рівність у спорті набуває особливої актуальності, зокрема завдяки ініціативам Національного олімпійського комітету (НОК). Наприклад, комісія "Жінки в спорті" НОК формує стратегію гендерної рівності в спорті. Та однією із глобальних та важливих подій, яку провела робоча група Комісії це Всеукраїнський форум із гендерної рівності в листопаді 2024 року. На ньому обговорювалися проблеми, як-от низьке залучення жінок до спорту через гендерні стереотипи та обмежений доступ до спортивної інфраструктури, а також роль жінок у керівництві спортивними організаціями.

Президентка United by Sport та членкиня комісії НОК України "Жінки в спорті" Анжела Фокіна зазначила:

"Гендерна рівність у спорті – це крок до залучення всіх до фізичної активності та розкриття їхнього потенціалу. Наше завдання – створити середовище, в якому кожна людина матиме рівні можливості для розвитку, незалежно від статі. Спорт – це простір для рівності, де зникають бар’єри й народжується віра в себе. Цей рік для мене став приємним проривом в цьому питанні. Багато спортивних організацій, таких як НОК, Українська федерація флорболу, ФАСК запросили мене в Жіночі комітети, які розвивають та просувають принципи гендерної рівності".

Діяльність громадських організацій

Існують також локальні соціальні проєкти, наприклад, програма "Жінки та дівчата в спорті" громадської організації "Об'єднані спортом", що спрямована на збільшення залучення жінок до спорту та фізичної активності. Програма включає соціальну кампанію "Це – моя гра", яка демонструє роль жінок та їхні можливості у різних спортивних дисциплінах. А також підвищує рівень фізичного та ментального здоровʼя дівчат, надає можливість займатись різними видами спорту, підтримує розвиток тренерів та тренерок.

У соціальній кампанії знялись відомі українські спортсменки та чемпіонки Олімпійських та Паралімпійських ігор з 5 різних видів спорту, які часто трактуються як "більш чоловічі".

Ініціативи спортивних федерацій

Українські федерації також долучаються до просування гендерної рівності. Наприклад, Українська федерація флорболу у 2024 році створила Жіночий комітет. Його мета – залучити дівчат до цього виду спорту, а також до управління, тренерства та спортивного розвитку, зокрема через навчання та залучення експертів.

У футболі, як одному з найпопулярніших видів спорту, також помітний прогрес. Українська асоціація футболу також створила під керівництвом Анастасії Кліпаченко Жіночий комітет, який працює над підвищенням видимості жіночого футболу, залученням молоді та покращенням інфраструктури для жінок.

Анастасія Кліпаченко УАФ

"Моя головна мета – впроваджувати сучасні зміни та сприяти цілісному розвитку футболісток як особистостей поза майданчиком, у житті. Це робота заради майбутніх поколінь жінок у футболі в Україні та за її межами. Як спортсменка, яка виросла в самому серці жіночого футболу, я розумію ті виклики, з якими стикається кожна футболістка. І прагну, щоб кожна з них відчувала себе важливою і знала, що про неї піклуються в країні", – зазначила Анастасія Кліпаченко.

Виклики й майбутнє

Попри позитивні зрушення, жінки й далі зіштовхуються з багатьма перешкодами, а чоловіча половина не розумія важливості паритету та більшої збалансованості та інклюзії. Серед них – недостатнє фінансування жіночих команд, гендерні стереотипи, які визначають спорт як "чоловічу справу", а також низька представленість жінок у спортивному менеджменті.

Для подолання цих викликів потрібна комплексна робота, зокрема послідовні державні програми, підтримка спортивних організацій та освітні кампанії.

Важливо продовжувати розпочатий діалог і впроваджувати конкретні рішення, які допоможуть створити сприятливе середовище для жінок у спорті. Адже гендерна рівність – це не лише про спорт, а про побудову суспільства, де кожен і кожна мають рівні можливості для реалізації своїх здібностей і досягнення успіху.