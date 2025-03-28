Український євровікенд: Циганков у Барселоні, Малиновський у Турині, Лунін в основі

Через те, що регулярний тур Англійської Прем'єр-ліги зміщено на середину наступного тижня, відразу кілька зіркових українських футболістів не матимуть цих вихідних ігрової практики. З усім тим, подивитися і за їхньої відсутності буде на кого.

"Чемпіон" розповідає про найближчі поєдинки за участю українських футболістів та оцінює їхні шанси на гру. Крім того, читачі дізнаються, де і коли можна переглянути ці матчі.

Жіл Вісенте – Бенфіка

📅 28 березня, 22:15 | 📺 MEGOGO

Матч проти клубу, який носить ім'я португальського поета і драматурга, інтригує в першу чергу самим фактом присутності/відсутності Трубіна у воротах. Його конкуренту все частіше дають грати, на початку березня він потягнув пенальті – і Трубіна поки що рятує лише статус.

В останньому матчі чемпіонату він пропустив двічі – і хоча у конкретних ситуаціях не врятував би ніхто, тиск на українського воротаря зростає. А взагалі, Жил Вісенте – звичайний аутсайдер, і Бенфіка має його обігрувати з будь-яким воротарем на останньому рубежі.

Анатолій Трубін Getty Images

Комо – Емполі

📅 29 березня, 16:00 | 📺 MEGOGO

Вони пробилися до півфіналу Кубка – але можуть і "вилетіти" до Серії B достроково. Для Емполі сезон складається надзвичайно важко, і перспектив – небагато. Навіть Парма з 17 місця виглядає сильнішою.

Що ж, тим вищою є значущість кожного поєдинку. Комо збирає компліменти весь сезон, Сеско вже сватають у Реал, але команда йде лише на 13-й позиції. Віктору Коваленку варто побажати бодай більше ігрового часу – наразі він з'являється лише на заміну, і не завжди першим.

Ювентус – Дженоа

📅 29 березня, 19:00 | 📺 MEGOGO

З корабля – на бал. Руслан Малиновський щойно дебютував у стартовому складі, щойно відзначився асистами – і вже має вийти проти топ-клубу. Щоправда, "з корабля на бал" буде і для тренера.

Ігор Тудор отримав шанс у Ювентусі після серії розгромних поразок клубу: 0:4 від Аталанти та 0:3 від Фіорентини стали останніми матчами Тьяго Мотти. Тудор, імовірно, спростить гру, зробить ставку на боротьбу – а для Малиновського це водночас і шанс, і виклик.

Руслан Малиновський Getty Images

Лечче – Рома

📅 29 березня, 21:45 | 📺 MEGOGO

Довбику час забивати. Раньєрі вже недвозначно натякнув, що незадоволений його формою. У збірній з’явилися нові герої, які забивають не менше. Лечче – класичний "автобус": у шести останніх турах набрав лише два очки, та й ті – у нульових нічиїх.

Рома мусить перемагати такі команди – і перемагає останнім часом. Але, звісно, хотілося б, щоби наш козак зіграв у цих успіхах помітнішу роль.

Реал – Леганес

📅 29 березня, 22:00 | 📺 MEGOGO

Шанси Луніна вийти в старті – найвищі за тривалий час. Куртуа повернувся зі збірної з ушкодженням, і в клубі не хочуть ризикувати ним перед плейоф Ліги чемпіонів. Лунін уже грав проти Леганеса цього сезону й допоміг "вершковим" вибити їх з Кубка. До того ж він сам колись захищав кольори Леганеса – у сезоні 2018/19.

Джуд Беллінгем та Андрій Лунін Getty Images

Барселона – Жирона

📅 30 березня, 17:15 | 📺 MEGOGO

І Циганкова чекає серйозне випробування! Щойно серію поразок вдалося змінити трьома нічиїми, як доведеться їхати до команди, що штампує розгроми. У шести останніх матчах Барселони – 19 голів. Щоб не програти, Жироні треба забивати чотири, як Атлетико.

Барселону можна ловити на контратаках, особливо з огляду на втрати в захисті. Але варто зазначити: Жирона має лише одну перемогу в останніх 10 матчах, а відрив від зони вильоту скоротився до семи очок. Минулого сезону Жирона двічі перемогла Барсу 4:2 – і такі речі великі клуби не забувають.

Борнмут – Манчестер Сіті

📅 30 березня, 18:30 | 📺 Setanta Sports

Єдиний матч Кубка Англії, в якому можемо побачити українця – гра Борнмута. Суперник – найтитулованіший, але в цьому сезоні "вишеньки" вже обігрували Сіті, перервавши їхню ідеальну статистику: 15 перемог у 15 матчах.

Ілля Забарний та Данго Ваттара Getty Images

Зараз Сіті вразливий, як ніколи. Забарний готовий до протистояння з Голандом. Обидві команди не в найкращій формі: у Сіті – дві перемоги в шести турах, у Борнмута – одна. Але, ймовірно, тренер Іраола може поберегти лідерів, зокрема й Забарного, задля боротьби за єврокубки в АПЛ.