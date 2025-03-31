Плейоф баскетбольної Суперліги: анонс протистоянь 1/4 фіналу

1 квітня клубам української баскетбольної Суперліги буде не до сміху – стартує серія плейоф, найважливіший та найвідповідальніший момент чемпіонату. Де-факто, саме виступи команд на цьому етапі будуть маркером успішності звітного сезону для кожного з баскетбольних колективів.

Отож, 1-2 квітня відбудуть перші поєдинки, а вже 4-6 – матчі-відповіді. Серія триватиме до двох перемог. Тому якщо буде необхідність – дати та локації третіх матчів будуть оприлюднені дещо згодом.

Дніпро – Прикарпаття-Говерла

Перший матч – 1 квітня, вівторок

19:00 | Івано-Франківськ, Манеж КФВ

Другий матч – 5 квітня, субота

13:00 | Дніпро, КСК Шинник

Протистояння безапеляційного лідера та головного аутсайдера регулярного чемпіонату в серії плейоф. Здавалося б, на перший погляд, які тут інтриги. Звісно, дніпряни в чудовій формі. Як свідчення цього – підопічні Коваля провели регулярний чемпіонат без поразок.

Дніпро здобув 28 перемог поспіль. Востаннє подібне вдавалося южненському Хіміку десять років тому. Варто виділяти і хороші ігрові кондиції лідерів чинного чемпіона України. Для прикладу, Конєв та Тимофєєнко увійшли до списку кращих гравців "регулярки".

Цікаво, що на цьому тижні дніпряни та франківчани провели репетицію цього протистояння і Говерла була дуже близькою до сенсації. Якби не впевнена гра Конєва у клатч-тайм – хто знає?

БК Дніпро

Цього разу пронесло. Втім для Дніпра дуже важливо не допустити недооцінки команди Мурзіна. Це чудово розуміє і наставник чемпіонів Володимир Коваль, який після згаданого вище матчу заявив, що Говерла – незручний суперник для його команди. Чемпіонам не допоможуть Колдомасов та Тарасенко, які вже давно вибули через травми. Усі інші – готові до того, аби захищати здобутий минулоріч титул.

Що ж до прикарпатців, то "ведмеді" трішки оговталися від провального старту у чемпіонаті і все ж здобули п’ять перемог. А якби "прокинулися зі сплячки " трішки раніше – Старому Луцьку було б не так і спокійно на сьомій сходинці. Відновлення від травми Кабацюри і підписання Ріда – додали потужності команді в атаці. Що ж до фізичних кондицій та самовідданості – з цим у підопічних Євгена Мурзіна і так не було проблем.

Традиційно Івано-Франківськ намагається щільно та агресивно грати у захисті. Багато що залежить і від Романа Морозова та Сергія Кузнецова. Перший, якщо не нахапається фолів, може більш ніж гідно протистояти більшості бігменів чемпіонату, другий – якісний і досвідчений розігруючий, який має ще й непогані скіли фінішера. Звісно, не вистачатиме команді лідера і капітана Старцева, який вибув через травму ще на старті сезону.

Порядок може побити клас. Втім для цього потрібно, щоб зійшлися чимало факторів. Говерла вміє нав’язувати боротьбу Дніпру. Однак навряд цього вистачить бодай на одну перемогу у цьому протистоянні.

Київ-Баскет – Старий Луцьк-Університет

Перший матч – 1 квітня, вівторок

18:30 | Київ, ПС Венето

Другий матч – 4 квітня, п’ятниця

18:00 | Луцьк, ОДЮСШ

Два овертайми у чотирьох протистояннях цієї солодкої парочки у цьому сезоні, точно додадуть інтриги матчам другої та сьомої команд турнірної таблиці. Київ, фактично, з початку сезону закріпився відразу за Дніпром і зумів стабільно пройти чемпіонат. Лучани ж, навпаки, перебудовувалися, змінювали склад, тренерів та менеджмент.

Ще на початку сезону головний тренер ‘"джмелів" Дмитро Забірченко взявся будувати молоду команду, вожаками якої стали досвідчені Буренко та Сандул. Вихованці миколаївського баскетболу Сафонов та Зайцев, волиняни Карпюк та Смітюх, "вічно молодий" Клевзуник і баскетбольний файтер Когут, і ще низка гравців з досвідом гри за юнацькі збірні стали основою ростеру Київ-Баскета.

ФБУ

Тренерському штабу вдалося сформувати боєздатний колектив. І, зрештою, перемагати всіх, окрім Дніпра. Ближче до плейоф столична команда вийшла на ринок у пошуках підсилення. Якісного легіонера, на кшталт Байнума, який грав у Києві минулоріч, підписати не вдалося. Тож довелося задовільнитися Романом Маярчуком з Вищої ліги.

Старий Луцьк переживає непростий період: в пасиві команди серія з восьми поразок поспіль. Легіонери – взагалі стали ахілесовою п’ятою волинян. Їх приїзд-від’їзд, ще й зміни на тренерському містку – точно не додали стабільності, як психологічної, так і ігрової.

Тренер команди Антон Мусієнко у низці коментарів акцентував увагу на тому, що всі невдачі команди забудуться за умови успішного виступу у плейоф. Зрештою, Луцьк непогано підсилився, повернувши у команду Кольченка та підписавши американця Ньютона. Однак команді все ще бракує якісної ротації на позиціях першого та п’ятого номерів

У розташуванні волинян сподіваються бодай на одну звитягу у серії з Київ-Баскетом. І з огляду на те, як команда грає вдома, очікувати цю перемогу варто саме на майданчику Венетто. Фаворитом цієї серії є підопічні Забірченка. Звісно ж, якщо Сандул та Буренко будуть у найкращих кондиціях.

Рівне – Запоріжжя

Перший матч – 2 квітня, середа

18:00 | Рівне, ДЮСШ-4

Другий матч – 5 квітня, субота

16:00 | Запоріжжя, ПС Юність

Ще декілька тижнів тому звітне протистояння виглядало б, як зустріч приблизно рівних за силою суперників. Втім рівняни перед вирішальними матчами сезону підсилилися, повернувши в команду Шепєлєва та підписавши Вільямсона, який вже встиг стати MVP минулого ігрового тижня.

Загалом же, Рівне наразі має достатньо збалансований склад, хоча не так давно у чинного срібного призера чемпіонату був період, коли команда переживала суттєвий кадровий голод. Цікаво, що по ходу чемпіонату рівняни зробили ротацію і на тренерському містку: Переверзій та Спиридонов помінялися місцями.

ФБУ

В порівнянні з минулим сезоном команда стала менш залежною від індивідуальних дій Соловйова. Варто відзначити важливість для Рівного Рода Брауна, який є кращим в команді за підбираннями та набраними очками. Рівняни традиційно агресивно грають проти м’яча, тож немає сумніву, що захисники Запоріжжя, особливо Андрій Хохоник, перебуватимуть під значним тиском.

До речі, про Хохоника. Плеймейкер Запоріжжя увійшов в історію Суперліги, встановивши новий рекорд чемпіонату за кількістю результативних передач в одному матчі. У поєдинку проти Прикарпаття-Говерли розігруючий зробив неймовірні 19 асистів. Цікаво, що попри це, ФБУ не включила рекордсмена і кращого асистента чемпіонату у символічну збірну регулярки.

Цікавим у звітній чвертьфінальній дуелі буде і протистояння бігменів. Передня лінія в обох команд більш ніж пристойна. Згаданим Брауну, Шепєлєву, Гарбару протистоятимуть Нікітін, Буц та Дмитренко. Козирем Запоріжжя може стати наявність на тренерському містку Плеханова. Без сумніву, одного із найкращих тренерів чемпіонату.

За словами коуча, команда нещодавно перехворіла, тож запоріжці перебувають не у найкращих кондиціях. Втім тренерський талант Плеханова здатен придумати проблеми супернику.

Черкаські Мавпи – Кривбас

Перший матч – 1 квітня, вівторок

17:30 | Черкаси, ПС Будівельник

Другий матч – 6 квітня, неділя

14:00 | Південне, ФСК Олімп

Не потрібно бути баскетбольним експертом, аби констатувати очевидне: зустріч четвертої та п’ятої команд повинна бути чи не найбільш рівною та інтригуючою. Зрештою, по ходу регулярки суперники демонструвати здатність обігрувати один одного.

Для черкащан дуже важливим аспектом у контексті боєздатності буде готовність до матчу Агафонова та Кошеватського. Досвідчений бігмен – дуже важлива фігура як на майданчику, так і за його межами. До слова, Агафанов потрапив до символічної збірної регулярної частини чемпіонату. Однак центровий отримав травму спини у матчі із Старим Луцьком і пропустив гру проти Рівного. Кошеватський і взагалі не грав у останньому баблі регулярного чемпіонату.

БК Черкаські Мавпи

По ходу сезону той же Агафонов називав "мавп" найслабшою командою через проблеми із ростером. З тих пір Черкаські Мавпи підсилилися Дюпрі та Голенковим. І якщо підписання українця – скоріше для ротації, то американський захисник став суттєвим підсиленням задньої лінії.

Окрім згаданих вище гравців, варто згадати важливість Марченка. Екс-гравець Хіміка, коли ловить кураж, дуже небезпечний на периметрі. Гравці Старого Луцька відчули це на собі: саме трьохи Кирила стали вирішальними у останньому протистоянні Черкас та Луцька.

Кривбас Олександра Ворони цьогоріч став міцним середняком чемпіонату, а Михайло Бублик – одним з головних відкриттів. Молодий захисник вже встиг навіть дебютувати за національну збірну, отримавши таким чином винагороду за те, що є кращим скорером Суперліги.

Важливу роль у командних взаємодіях відіграють Биков та Водолазський. Два досвідчених українці є достатньо кваліфікованими і системними гравцями, яких з користю використовує головний тренер Кривбасу. На відміну від того ж Луцька, криворіжці не помилилися з легіонерами.

Навіть Едді Хант, який після травми так і не відновив форму та покинув команду, на старті сезону був дуже корисним. А Ловінгс та Келлі й надалі є дуже важливими гравцями для Кривбасу. Транзиційний напад, фастбрейки та фактор Бублика – сильні сторони команди Олександра Ворони.

Звітне протистояння – чи не найбільш рівне і непередбачуване. Цілком ймовірно, що для визначення путівки у півфінал доведеться провести усі три поєдинки.