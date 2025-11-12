Ділить лідерство з йокозуною: Аонішікі здобув четверту перемогу на турнірі Kyushu 2025
Данило Аонішікі Явгусишин
kyodonews.net
Українець Данило Аонішікі Явгусишин продовжує перемагати на турнірі Kyushu 2025, який проходить у місті Фукуока, Японія.
Сьогодні, 12 листопада, він переміг Таканошо.
21-річний українець вирвався з блоків і вибив Таканошо (0-4) з рівноваги, спробувавши підсічку ногою, перш ніж виштовхати колишнього секіваке за межі дохйо.
Після чотирьох днів турніру без поразок також йдуть йокозуна Оносато і Фудзінокава.
Завтра Данило зійдеться з Вакатакаге (0-4). 30-річний Вакатакаге на турнірі поступався йокозунам Оносато і Хошорю.
Нагадаємо, Данило Явгусишин наприкінці жовтня був підвищений до рангу секіваке.