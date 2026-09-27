Аонішікі програв йокоузні сутичку за Кубок Імператора на турнірі Aki Basho 2026

У столиці Японії, Токіо, завершився грант-турнір із сумо Aki Basho 2026.

У поєдинку за Кубок Імператора та низку інших нагород зійшлися Данило Аонішікі Явгусишин та йокозуна Оносато. Обидва до фінального дня підійшли з результатом 11-3.

Зазвичай Данило після тачі-ай швидко дістається маваші суперника, але Оносато й близько не підпустив його.

188-кілограмовий японець на старті зумів відкритими долонями спіймати шию українця, чим дезорієнтував 22-річного Явгусишина. Потім – без особливих проблем виштовхав його.

Для Оносато це вже шосте юшо (перемога на турнірі) за кар'єру. Данило здобув три Кубки Імператора.

Зазначимо, що після 6 днів турніру Аонішікі мав показник 3-3, але потім здобув вісім перемог поспіль, що і повернуло українця до чемпіонської гонки.

Сергій Шіші Соколовський в останній день також поступився. Його кривдником став Асасурю.

У битві молодих талантів між Атаміфуджі та Фуджинокавою переможцем став останній, хоч і значно поступається габаритами.

Цікавий поєдинок показали Котозакура та Кірішіма, які мають ранг озекі. Після кількох атак монгол таки забрав важливу для себе перемогу.

Наступне башо відбудеться з 8 по 22 листопада у місті Фукуока. Рік тому чемпіоном Kyushu basho став саме Данило Явгусишин.