Аонішікі програв йокоузні сутичку за Кубок Імператора на турнірі Aki Basho 2026
У столиці Японії, Токіо, завершився грант-турнір із сумо Aki Basho 2026.
У поєдинку за Кубок Імператора та низку інших нагород зійшлися Данило Аонішікі Явгусишин та йокозуна Оносато. Обидва до фінального дня підійшли з результатом 11-3.
Зазвичай Данило після тачі-ай швидко дістається маваші суперника, але Оносато й близько не підпустив його.
188-кілограмовий японець на старті зумів відкритими долонями спіймати шию українця, чим дезорієнтував 22-річного Явгусишина. Потім – без особливих проблем виштовхав його.
Для Оносато це вже шосте юшо (перемога на турнірі) за кар'єру. Данило здобув три Кубки Імператора.
Зазначимо, що після 6 днів турніру Аонішікі мав показник 3-3, але потім здобув вісім перемог поспіль, що і повернуло українця до чемпіонської гонки.
Сергій Шіші Соколовський в останній день також поступився. Його кривдником став Асасурю.
У битві молодих талантів між Атаміфуджі та Фуджинокавою переможцем став останній, хоч і значно поступається габаритами.
Цікавий поєдинок показали Котозакура та Кірішіма, які мають ранг озекі. Після кількох атак монгол таки забрав важливу для себе перемогу.
Наступне башо відбудеться з 8 по 22 листопада у місті Фукуока. Рік тому чемпіоном Kyushu basho став саме Данило Явгусишин.