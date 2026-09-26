Зроблю все можливе: Аонішікі – про шанси на завоювання Кубку Імператора

Українець Данило Аонішікі Явгусишин переміг озекі Котозакуру під час дня №13 на турнірі Aki Basho 2026. Сумоїст вважає, що чудово діяв із самого початку сутички.

Його слова передає Sponichi.co.jp. Деталі додає Hochi.news.

"Я зміг проникнути всередину захисної стійки суперника. Моє тіло рухалося само собою".

Наразі лідирує у таблиці йокозуна Оносато – 11-2. Данило та Асанояма мають результат 10-3. Очікується, що в останній день турніру відбудеться прямий поєдинок з Оносато, тож шанси на самостійне здобуття титулу чемпіона знову з'явилися.

Якщо на 14-й день Оносато переможе Котозакуру, а обидва борці з трьома поразками програють, то Оносато здобуде свій шостий Кубок Імператора. Востаннє він перемагав ще рік тому під час Aki Basho 2025.

Явгусишин обіцяє докласти зусиль, щоб втрутитися в боротьбу за юшо (перемогу на турнірі).

"Відставання від Оносато? Я не думаю про це особливо. Протягом двох днів, що залишилися, я зроблю все можливе, щоб показати сумо, яке сподобається всім".

Українець ставав переможцем башо у листопаді минулого року, січні та липні цього року.

22-річний Данило переїхав до Японії у 2022 році, коли його до Осаки запросив друг-японець, з яким вони познайомилися на юнацькому ЧС-2019.

Явгусишин досить швидко пройшов найнижчі дивізіони сумо, дебютувавши у макуучі у березні 2025. За 7 турнірів він лише раз отримав маке-коші (7-8 та гірше) – у березні цього року.

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Сталося це через травми ніг. Згодом він через різні пошкодження взагалі знявся з травневого башо.