Тримається серед лідерів: українець Аонішікі здобув третю перемогу на турнірі Kyushu 2025

Українець Данило Аонішикі Явгусишин продовжує перемагати на турнірі Kyushu 2025, який проходить у місті Фукуока, Японія.

У третій день на дохйо (ринзі – прим.) він зійшовся з 22-річним Хакаухо.

Сутичка вийшла непростою, але 21-річний Данило успішним кидком здобув перемогу.

Суперник подав протест, але суддя залишив перемогу Явгусишину.

Тепер українець має результат 3-0. Такий результат також показали Асакорю, Фудзінокава та Оносато.

Нагадаємо, Данило Явгусишин наприкінці жовтня був підвищений до рангу секіваке.

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звертання за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не понижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) та Оносато (Японія).

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, задля виступів обирають собі ім'я. Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо-декоративна тканина з шовковою основою – прим.). Це метафора, яка може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.