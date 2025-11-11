Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Тримається серед лідерів: українець Аонішікі здобув третю перемогу на турнірі Kyushu 2025

Руслан Травкін — 11 листопада 2025, 16:21
Тримається серед лідерів: українець Аонішікі здобув третю перемогу на турнірі Kyushu 2025
Данило Аонішікі Явгусишин
Скриншот

Українець Данило Аонішикі Явгусишин продовжує перемагати на турнірі Kyushu 2025, який проходить у місті Фукуока, Японія.

У третій день на дохйо (ринзі – прим.) він зійшовся з 22-річним Хакаухо. 

Сутичка вийшла непростою, але 21-річний Данило успішним кидком здобув перемогу.

Суперник подав протест, але суддя залишив перемогу Явгусишину. 

Тепер українець має результат 3-0. Такий результат також показали Асакорю, Фудзінокава та Оносато.

Нагадаємо, Данило Явгусишин наприкінці жовтня був підвищений до рангу секіваке.

Читайте також :
Українець Аонішікі на шляху до озекі та згадка виступів у Лондоні: прев'ю гранд турніру сумо в Фукуоці

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звертання за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не понижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) та Оносато (Японія).

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, задля виступів обирають собі ім'я. Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо-декоративна тканина з шовковою основою – прим.). Це метафора, яка може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.

Читайте також :
Відео Що таке сумо? Історія, термінологія та правила виду спорту, де популярність почали здобувати українці
Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

Сумо

Українець Аонішікі стартував із перемоги на турнірі Kyushu 2025
Українець Аонішікі на шляху до озекі та згадка виступів у Лондоні: прев'ю гранд турніру сумо в Фукуоці
Черговий рекорд. Українець Аонішікі піднявся до рангу секіваке
Україна втрачає зірку сумо Аонішікі? Що відомо про його зміну громадянства
Зірковий український сумоїст планує отримати японське громадянство

Останні новини