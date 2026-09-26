Аонішікі здобув важливу перемогу, поразка йокозуни на користь українця: результати 14 дня Aki Basho 2026

У Токіо завершився передостанній день турніру з сумо Aki Basho 2026, який виявився успішним для українських рікіші (сумоїстів).

Данило Аонішікі Явгусишин боровся проти монгола Кірішіми. Суперник останні три турніри завершував із показником 12-3, але це башо він провалює, хоч і вчора переміг йокозуну.

Обидва сумоторі мають ранг озекі, тому складно було виділити фаворита. Вони довели свою рівність.

Після тачі-ай сумоїсти застигли в центрі дохйо, не пропускаючи опонента до маваші. Явгусишин зумів захопити пояс однією рукою, а потім у силовому стилі виштовхати досвідченішого монгола.

Йокозуна Оносато програв Котозакурі. Лідер таблиці почав продавлювати озекі, але той зумів у правильний момент відійти, а руками допомогти Оносато випасти за межі кола.

Сергій Шіші Соколовський виграв свою сутичку. Японець Абі був дуже близький до успіху. Українець за рахунок сили вистояв та використав свій шанс.

Досить активний матч провели мобільні Ура та Асакорю. Швидкісні сумоїсти наробили велику кількість кроків по піску. Сильнішим виявився молодший Асакорю.

Турнірна таблиця Aki Basho 2026 після 14 днів

t.me/kachikoshiua

У неділю, 27 вересня, відбудеться останній день. Цього разу додаткових матчів плейоф не буде.

Аонішікі та Оносато підходять до очної зустрічі, маючи 11 перемог при 3 поразках. Переможець стане володарем Кубку Імператора, Кубку Прем'єр-міністра та інших призів.

Наразі Дайкі Накамура має перевагу в особистих зустрічах – 4:1. Єдину перемогу Явгусишин здобув у липні цього року під час Nagoya Basho 2026.

Якщо 22-річний Данило переможе, то для нього це буде четвертий Кубок Імператора за кар'єру. 26-річний Оносато вигравав башо 5 разів. Щоправда, востаннє це було ще рік тому на Aki Basho 2025.

Суперником Сергія буде Асасурю. 120-кілограмовий японець проводить дебютний турнір у макуучі, але незважаючи на це виграв 7 поєдинків.