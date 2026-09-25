Аонішікі здолав озекі, йокозуна поступився зірковому монголу: результати 13 дня Aki Basho 2026

У столиці Японії Токіо підійшов до завершення 13-й день гранд-турніру з сумо Aki Basho 2026.

Данило Аонішікі Явгусишин зійшовся з Котозакурою. 28-річний японець має ранг озекі з березня 2024 року, а його дід – Котозакура Масакацу – був 53-м йокозуною в історії.

Українець активно пішов у стартове зіткнення, але 178-кілограмовий Котозакура вистояв і сам перейшов в атаку. Данило підловив його на цьому та переміг прийомом катасукаші.

Сергій Шіші Соколовський також тріумфував. Йому вдалося здолати Чійошому.

Головним поєдинком дня стала зустріч йокозуни Оносато та озекі Кірішіми. Монгол перед турніром мав статус цуноторі – претендента на білий пояс йокозуни. Для цього йому потрібно було виграти Aki Basho.

Кірішіма з цим завданням не впорався, маючи після 12 днів змагань шість перемог і шість поразок. На бій з Оносато він налаштувався серйозно. Обидва рікіші видали конкурентну сутичку, в якій кращим виявився монгол.

Турнірна таблиця Aki Basho 2026 після 13 днів

Розклад на 14 день Aki Basho 2026

У суботу, 26 вересня, Явгусишин буде боротися саме проти Кірішіми. Суперником Шіші стане японець Абі. Йокозуна Оносато зійдеться з Котозакурою.

На Кубок Імператора також претендує Асанояма, який із рангу магеашира 6 за 13 днів здобув 10 перемог.

В останній день Aki Basho Аонішікі боротиметься з Оносато. Ймовірно, саме цей поєдинок і визначить переможця всього турніру.

Раніше Данило висловився про свою перемогу над представником Казахстану.