Українці Сєлємєнєва та Талібов стали призерами Прем’єр-ліги з карате

Українські каратисти Еліна Сєлємєнєва та Ризван Талібов вибороли дві нагороди на турнірі Прем'єр-ліги з карате у китайському місті Лешань.

У золотому фіналі вагової категорії до 68 кг Сєлємєнєва поступилася представниці Росії Олександрі Мешкові, здобувши срібну медаль.

Бронзовими призерками стали француженка Таля Сомбе та японка Цусаба Кама.

Кarate 1 Premier League Leshan 2026. Жінки, до 68 кг

1. 🥇 Олександра Мешкова (-)

2. 🥈 Еліна Селемєнєва (Україна)

3. 🥉 Таля Сомбe (Франція)

3. 🥉 Цубаса Кама (Японія)

Зазначимо, що представниця запорізького клубу "Concordia" Еліна Сєлємєнєва на минулому етапі в Римі виборола "бронзу".

У чоловіків бронзовим призером турніру став Ризван Талібов. Чотириразовий чемпіон Прем'єр-ліги виборов медаль у ваговій категорії понад 84 кг.

Karate 1 Premier League Leshan 2026. Чоловіки, понад 84 кг

1. 🥇 Родріго Рохас (Чилі)

2. 🥈 Анес Бостанджич (Боснія і Герцеговина)

3. 🥉 Мікеле Чіані (Італія)

4. 🥉 Ризван Талібов (Україна)

Зазначимо, що третій етап Прем'єр-ліги Karate One 2026 року триватиме в китайському місті Лешань з 10 по 12 квітня.

Раніше повідомлялося, що багаторічному капітану збірної України з карате Станіславу Горуні повернули бронзову медаль Олімпійських ігор-2020. У 2022 році спортсмен виставив нагороду на аукціон заради підтримки України під час повномасштабної війни.