Українка Сєлємєнєва здобула бронзу чемпіонату Європи 2026

Денис Шаховець — 23 травня 2026, 11:35
Українська федерація карате

23-річна українка Еліна Сєлємєнєва стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи 2026 з карате, що проходить у німецькому Франкфурті.

У напруженому бронзовому фіналі вагової категорії до 68 кг Сєлємєнєва здолала Ханну Рідель із Німеччини з рахунком 4:3.

Натомість у матчі за "бронзу" вагової категорії до 84 кг серед чоловіків українець Валерій Чоботар поступився чорногорцеві Неманьї Мікулічу.

Також в суботу, 23 травня, медальні поєдинки проведуть українці Андрій Заплітний (-75 кг) та Анжеліка Терлюга (-55 кг).

Суперником Заплітного буде хорват Іван Теріхай, а Терлюга протистоятиме німкені Мії Бітч.

Нагадаємо, у квітні Сєлємєнєва стала срібною призеркою Прем'єр-ліги з карате у китайському місті Лешань, поступившись у фіналі росіянці Олександрі Мешковій.

Ексклюзив інтерв'ю Сєлємєнєва: Засмучена не через срібло, а через те, кому програла
