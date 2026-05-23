Українка Сєлємєнєва здобула бронзу чемпіонату Європи 2026

23-річна українка Еліна Сєлємєнєва стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи 2026 з карате, що проходить у німецькому Франкфурті.

У напруженому бронзовому фіналі вагової категорії до 68 кг Сєлємєнєва здолала Ханну Рідель із Німеччини з рахунком 4:3.

Натомість у матчі за "бронзу" вагової категорії до 84 кг серед чоловіків українець Валерій Чоботар поступився чорногорцеві Неманьї Мікулічу.

Також в суботу, 23 травня, медальні поєдинки проведуть українці Андрій Заплітний (-75 кг) та Анжеліка Терлюга (-55 кг).

Суперником Заплітного буде хорват Іван Теріхай, а Терлюга протистоятиме німкені Мії Бітч.

Нагадаємо, у квітні Сєлємєнєва стала срібною призеркою Прем'єр-ліги з карате у китайському місті Лешань, поступившись у фіналі росіянці Олександрі Мешковій.