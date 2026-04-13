Сєлємєнєва: Засмучена не через срібло, а через те, кому програла

22-річна українська каратистка Еліна Сєлємєнєва стала срібною призеркою Прем'єр-ліги з карате у китайському місті Лешань, поступившись у фіналі росіянці Олександрі Мешковій.

В ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" Сєлємєнєва розповіла про емоції після фіналу, принциповість поєдинку проти представниці країни-агресора, власні помилки та налаштування на майбутній чемпіонат Європи.

– Елю, цього разу срібло. Зараз, коли вже минула доба від фіналу, що відчуваєте?

– Зараз позитивних емоцій майже немає. Засмучена не через колір медалі, а через те, кому програла. У моїй сітці були значно сильніші суперниці. Розумію, що на виступ вплинуло багато психологічних факторів, і це той досвід, з якого я зроблю висновки.

– Фінал був дуже принциповим. Проти суперниць з країн-агресорів виходити складніше? І чи налаштовуєте якось себе по-особливому?

– Це був мій перший бій зі спортсменкою країни-агресорки. Звісно, це додає напруги й відповідальності.

– Ви провели неймовірний шлях на турнірі. Як оцінюєте свій виступ, і якби була можливість, то що змінили б?

– Поки що не можу оцінити свій виступ позитивно. Хотіла б відмотати час назад, за день до виступів, і виправити те, про що дуже сильно шкодую зараз. Після виступів ми поговорили з тренером, все обговорили, тренер розʼяснив мої помилки і те, що треба виправити в першу чергу.

Еліна Сєлємєнєва з тренером Анатолієм Михайленком Українська федерація карате

– Ви живете та тренуєтеся в місті-герої Запоріжжі. Розкажіть, як проходять там тренування, чи не було пропозицій переїхати в інше місто?

– У нас є ціль, і ми не зупиняємося. Тренування проходять, як і завжди. Маємо по 2-3 тренування на день. Може, пропозиції й були, але бажання переїжджати немає.

– За місяць – чемпіонат Європи. Які ваші очікування, та чи додає ця нагорода більшої впевненості перед Євро?

– Поки що ніяких очікувань не маю, просто треба брати медалі, інших варіантів немає. Головне – впоратися психологічно! На цей сезон моя ціль – увійти в топ-3 своєї вагової категорії до кінця року.