Українець Заплітний став бронзовим призером чемпіонату Європи з карате

23-річний український каратист Андрій Заплітний здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2026 з карате, що проходить у німецькому Франкфурті.

У бронзовому фіналі вагової категорії до 75 кг Заплітний здолав хорвата Івана Теріхая з рахунком 8:0.

Також у суботу, 23 травня, поєдинок за "бронзу" проведе Анжеліка Терлюга, яка змагається у вазі до 55 кг. Суперницею українки буде німкеня Мія Бітч.

Раніше українка Еліна Сєлємєнєва стала бронзовою призеркою ЧЄ-2026 у ваговій категорії до 68 кг, а Валерій Чоботар у медальній сутичці поступився чорногорцеві Неманьї Мікулічу.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Заплітний здобув "срібло" чемпіонату світу 2025 з карате.