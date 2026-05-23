Заплітний – про бронзу ЧЄ-2026: Прийшов час, коли не потрібно доводити комусь, що я кращий

Український каратист Андрій Заплітний яскраво завершив чемпіонат Європи 2026 у Франкфурті, здобувши бронзову медаль у ваговій категорії до 75 кг.

У бронзовому фіналі 23-річний українець не залишив шансів хорвату Івану Теріхаю – 8:0. Після успішного виступу Заплітний поспілкувався з кореспонденткою "Чемпіона", якій розповів про кайф від поєдинків, непросту групу, командне куміте та свої амбіції на майбутнє.

– Бронзовий фінал від тебе був фантастичним. В моменті було видно, як ти сам кайфував від бою. Ділись емоціями!

– Прийшов час, коли не потрібно доводити комусь, що я кращий. Я люблю карате, люблю конкуренцію, люблю свою справу і хочу отримувати максимальне задоволення від цього спорту!

– Ти чисто пройшов груповий етап. Який із цих поєдинків можеш виділити?

– Найскладніший був перший поєдинок: там я зустрівся з італійцем Девіво. Ми з ним дуже часто зустрічаємося і весь час в нас напружена тактична боротьба один проти одного. Радий, що вдалося перемогти.

– Четвертий поєдинок проти турка – що там пішло не так? Скільки разів вже зустрічалися із ним раніше і який рахунок?

– З турком я зустрівся вперше, тому розумію, що треба ще підібрати правильні ключі, і все буде добре.

Андрій Заплітний Українська федерація карате

– Дуже прикра поразка в команді. Чи аналізували, що тут пішло не за планом, і чи може зіграти роль той фактор – проти кого виступали?

– Насправді, командне куміте – це взагалі щось інше: тут інші думки, інші плани на поєдинок. На жаль, наш план не спрацював. Чи повʼязано це з тим, хто наші суперники? Ні, в жодному разі. Наші дівчата показали чудові поєдинки, де розгромили і білорусів, і росіян.

– Ти – третій номер світового рейтингу. Коли ми побачимо тебе на вершині своєї вагової?

– Гарне питання, яке я сам собі частенько задаю. Головне, що є амбіції. "А наші амбіції породжують можливості"!

– Цьогоріч буде чемпіонат світу в Китаї. Ще є тривалий час до нього. До цього плануєш виступити і які цілі ставиш на цей сезон?

– Далі в нас ще Премʼєр-ліга в Марокко через три тижні, і на цьому завершуємо наш змагальний сезон офіційних стартів. На жаль, командою на чемпіонат світу не потрапили, тому вже будемо готуватись на наступний чемпіонат Європи.