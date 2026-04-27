Українські каратисти здобули два золота на етапі Серії А в Іспанії

Дебютанти Серії А з карате Ілля Гриненко та Олександра Гулавська

Україна здобула дві золоті медалі на другому етапі Серії А Karate 1 WKF, який проходив у Ла-Коруньї з 24 по 26 квітня.

Дві нагороди найвищого ґатунку вибороли юні дебютанти змагань – Олександра Гулавська (до 55 кг) та Ілля Гриненко (до 67 кг).

19-річна уродженка Житомира на шляху до перемоги здолала суперниць з Бельгії (4:2), Туреччини (6:2), Нідерландів (1:0), Шотландії (9:7), Узбекистану (4:3). У фінальній сутичці Олександра перемогла єгиптянку Менаталану Ельгаварі – 1:0.

18-річний Ілля Гриненко дістався фіналу завдяки перемогам над суперниками з Бразилії (5:2), Франції (0:0), Туреччини (2:0), знову з Туреччини (1:0), Бельгії (1:0). У фіналі за рахунку 4:4 проти японця Таїкі Катаоки одесит переміг через сеншу (перший набраний бал).

Зазначимо, що Олександра Гулавська стала десятою, а Ілля Гриненко – одинадцятим представником України, які вигравали етапи Серії А. Юні каратисти поповнили історичний список переможців, до якого входять Анжеліка Терлюга (4 рази), Станіслав Горуна (3), Георгій Піцул (2), Андрій Торошанко, Валерій Чоботар, Олександра Шолохова, Дарина Єрвачова, Гнат Пак і Різван Талібов (по 1).

Загалом у змаганнях, що пройшли на арені Palacio de Deportes de Riazor, взяли участь 1270 атлетів з 83 країн світу. У програмі розігрувалися 56 комплектів нагород у 14 категоріях. Україну представляли 39 спортсменів.

Нагадаємо, що на першому етапі Серії А 2026 у Тбілісі українські каратисти здобули чотири медалі: дві срібні (Юлія Русу, понад 68 кг і Даніїл Касьянов, понад 84 кг) та дві бронзові (Владислав Велько, до 67 кг і Валерій Сонних, до 84 кг).

Наступний етап Серії А пройде з 16 по 20 липня у мексиканській Гвадалахарі.