Дарія Булай: Їду на чемпіонат Європи за золотом

19-річна українська каратистка Дарія Булай вперше в кар'єрі стала призеркою етапу Прем'єр-ліги, здобувши бронзову медаль у ваговій категорії понад 68 кг.

В ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" Булай розповіла про емоції від дебютної нагороди на такому рівні, складність поєдинків проти найсильніших суперниць світу, ставлення до гучних оцінок на свою адресу, а також поділилася амбітними планами на майбутній чемпіонат Європи.

– Ви здобули бронзу, яка стала для вас першою в карʼєрі на етапі Премʼєр-ліги. Що ця нагорода означає для вас?

– Емоції сильні, адже це моя перша медаль на етапі Премʼєр-ліги. Це один із найпрестижніших турнірів у світі карате, де збираються найкращі каратисти планети. Звичайно, я рада та вдячна цій нагороді, але завжди прагну максимуму, завжди є що аналізувати та вдосконалювати. Ця бронза означає для мене стабільність і те, що я на правильному шляху.

Дарія Булай Українська федерація карате

– Який із поєдинків на турнірі можете виділити, проти кого було найскладніше?

– Кожен поєдинок на такому рівні непростий, бо тут немає слабких суперниць. Всі поєдинки напружені та вимагають максимальної концентрації та витримки, щоб здобути медаль.

– У 19 років вас вже називають генієм карате – як реагуєте на це?

– Мені дуже приємно чути такі слова, але ставлюся до них спокійно. Для мене головне – моя робота, прогрес та результати на татамі. Якщо мене так називають, значить, люди бачать, скільки праці пророблено, але я знаю, що попереду ще дуже багато цілей, нових звершень і є куди рости.

Дарія Булай із тренером Олександром Пікуліним Українська федерація карате

– Ви тренуєтеся разом із капітаном збірної, Валерієм Чоботарем. Він також є вашим тренером. Розкажіть про вашу співпрацю та взаємодію. Валерій для вас – друг, наставник, колега чи той, хто надихає?

– Валерій Валерійович – мій тренер, наставник, людина, з якої я беру приклад, яка допомагає рости і як спортсменці, і як особистості. Його досвід як капітана збірної дуже цінний, бо він добре розуміє, як вести спортсмена до великих результатів.

– Попереду чемпіонат Європи – до нього залишається місяць. Чи додає ця бронза впевненості перед виступом на ЧЄ, і загалом які ваші амбіції щодо цього турніру?

– Безумовно, ця медаль додає впевненості, тим паче, всі поєдинки з європейками на цьому турнірі я виграла. Зараз робимо висновки, маємо ще місяць підготовки. Мої амбіції найвищі – їду на чемпіонат Європи за золотом.