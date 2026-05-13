Турнір Natsu Basho: чому не виступає українець Аонішікі та йокозуни

Справжнім розчаруванням для вболівальників сумо став травневий Natsu Basho.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин ще не виходив на дохйо. Він отримав травму лівої щиколотки за кілька днів до старту турніру.

Якщо йому не вдасться здобути 8 перемог, то він отримає другий турнір поспіль маке-коші (результат 7-8 та гірше) та втратить ранг озекі.

Читайте також : Відео Фото Травма Аонішікі за крок до мрії: превʼю сумо турніру Natsu Basho

Напевно, якщо він не вийде боротися в найближчі день-два, то його появу на арені "Рьогоку Кокугікан" уже й не варто очікувати, бо змагання фактично доберуться екватора, тому здобути бажані мінімальні 8 перемог буде складно, а погіршити стан травмованої ноги шанси значно вищі.

Не стартував і японець Оносато. Йокозуна ніяк не залікує травму лівого плеча. Березневий турнір він залишив після чотирьох поразок поспіль, а зараз вирішив взагалі не змагатися.

Великим фаворитом підходив до Natsu Basho інший йокозуна – монгол Хошорю. Він травмувався в перший день, що також змусило його відмовитися від подальших виступів.

На цьому втрати серед фаворитів не зупиняються. 36-річний Такаясу, який з липня 2017-го по січень 2019-го був озекі, травмувався на третій день під час сутички з Хіродумі.

У лідери вийшов монгол Кірішіма – переможець попереднього башо. Наразі у нього результат 4-0.

Якщо він виграє Natsu Basho, то перед Nagoya Basho (12-26 липня, місто Нагоя) має шанси отримати цуноторі (статус претендента на йокозуну).

Наразі лідерство з ним ділять Вакатакакаге та Котоейхо, які за чотири дні ще не програвали.

Невдало складається турнір для Сергія Шіші Соколовського. Українець поступився Урі, тому з результатом 1-3 перебуває на дні таблиці дивізіону макуучі.

Турнірна таблиця Natsu Basho після 4 днів:

14 травня його опонентом буде Хакунофуджі (3-1). За кар'єру вони боролися п'ять разів – кожного разу тріумф здобував японський сумоторі.