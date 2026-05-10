Поразка йокозуни та українця Шіші: результати 1 дня Natsu Basho

Руслан Травкін — 10 травня 2026, 18:22
У Токіо на арені "Рьогоку Кокугікан" розпочався турнір із сумо Natsu Basho. Перший день через травми пропустили йокозуна Оносато та українець Данило Аонішікі Явгусишин. Не будуть вони виступати й завтра.

Йокозуна Хошорю не зміг скористатися їхньою відсутністю, поступившись досвідченому Такаясу.

Монгол невдало провів сутичку, але ще жахливішим був кінець. Він явно отримав травму задньої поверхні стегна.

Українець Сергій Шіші Соколовський розпочав виступи з поразки від єдиного казаха в дивізіоні макуучі Кінбозана.

Невдало стартував і озекі Котозакура (180 кг ≈). Значно менший Фуджинокава (177 см, 123 кг ≈) дуже активно себе проявив, що дозволило виштовхати фаворита за межі дохйо.

Переможець березневого башо Кірішіма переміг Таканошо. Його опонент втратив рівновагу та приземлився на руки.

Зазначимо, що Данилу Аонішікі треба за турнір здобути хоча б 8 перемог, щоб "зняти" кадобан (дослівно – "у кутку") – попередження для озекі.

Він його отримав, бо на минулому турнірі показав маке-коші (7-8 і гірше). 

