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9 країн ЄС хочуть позбавити фінансування федерації видів спорту, які повернули Росію до змагань

Олег Дідух — 7 жовтня 2026, 15:51
9 країн ЄС хочуть позбавити фінансування федерації видів спорту, які повернули Росію до змагань
Матвій Бідний
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Одразу 9 країн ЄС підтримали ініціативу Єврокомісії позбавити фінансування ті федерації видів спорту, які вирішили зняти з Росії санкції, накладені після початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Працюємо над тим, щоб об'єднати ще більше країн і перейти до конкретних рішень на рівні ЄС – не допускати російських спортсменів і заборонити символіку РФ на міжнародних змаганнях. Для цього ведемо діалог з Єврокомісією та урядами країн-партнерів. Сьогодні долучився до онлайн-зустрічі з міністрами спорту країн Балтії та Північної Європи під головуванням міністерки культури Естонії Хейді Пурги. Зустріч стала частиною програми заходів у Таллінні за участі міністрів культури країн NB8 та України.

Для мене принципово, щоб до цієї роботи були залучені саме уряди. Спортивні організації автономні, але в урядів є реальні інструменти впливу: візова політика і санкції, щоб росія не могла обходити обмеження. Партнери підтримують пропозицію, яку опрацьовуємо з Єврокомісією, – припинити фінансування ЄС для спортивних організацій, які допускають російські прапори на змаганнях у Євросоюзі. Естонія та ще 8 країн ЄС уже звернулися до Єврокомісії з цього питання.

Невдовзі, у листопаді відбудуться зустрічі міністрів спорту Ради Європи та ЄС. На них порушимо ці питання на вищому політичному рівні, щоб ухвалити спільні рішення. Повернення Росії в міжнародний спорт не може бути інструментом, який послаблює інші санкції України та партнерів проти Росії. Дякую Естонії за організацію зустрічі та партнерам з ЄС за підтримку України та готовність діяти разом", – написав Бідний.

Про ініціативу Єврокомісії обмежити фінансування ЄС для спортивних федерацій та організацій, які допускають використання російської державної символіки на змаганнях у країнах Євросоюзу, Бідний повідомив напередодні.

Нагадаємо, раніше МОК скасував відсторонення Олімпійського комітету Росії та припинив дію рекомендацій щодо обмежень для російських спортсменів. У деяких видах спорту росіян та білорусів поступово допускають до міжнародних змагань.

Міністерство молоді та спорту Матвій Бідний

Матвій Бідний

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