Відомого польського фахівця помилково зачислили в тренери збірної України зі стрибків з трампліна

Міністерство молоді та спорту України помилково зачислила відомого польського тренера Гржегоржа Собчика в тренерський штаб збірної України зі стрибків на лижах з трампліна.

Про це повідомляє Skijumpig.pl.

Нещодавно на сайті Міністерства молоді та спорту України був опублікований наказ про затвердження складу національних збірних команд України із зимових олімпійських видів спорту на 2026/27 рік. У ньому Собчик вказаний як один із тренерів стрибкової збірної.

Це першим помітив польський журналіст Кацпер Шліж. Проте сам Собчик заперечив будь-яку співпрацю зі збірною України та запевнив, що продовжує працювати зі збірною Болгарії (де-факто із одним спортсменом – Владіміром Зографскі).

"Я зв'язався з українською командою з цього приводу. Мені повідомили, що така пропозиція була включена до документа і її не вилучили перед публікацією. Незабаром усе має бути з'ясовано, а запис — виправлено. Офіційно цим займеться Болгарська лижна федерація, адже такі ситуації не повинні траплятися", – заявив тренер.

Також Собчик запевнив, що пропозиція тренувати збірну України йому не надходила:

"Я отримав лише запитання від одного з тренерів щодо можливості спільного використання трампліну в Закопане під час тренувань Владіміра Зографскі. Про співпрацю ніколи не йшлося".

Зазначимо, що під керівництвом Собчика Зографскі досягнув головним успіхів у кар'єрі: в 2023 році виграв Літнє Гран-Прі, а у минулому сезоні вперше піднявся на подіум на етапі Кубку світу. На Олімпіаді-2026 він замкнув топ-10 в особистому турнірі на великому трампліні.

Навесні поточного року Собчик був одним із головних кандидатів на посаду головного тренера збірної Німеччини, проте німецька федерація зрештою зробила вибір на користь Андреаса Міттера.

Зі збірною України й надалі працює словенський фахівець Янез Дебелак.